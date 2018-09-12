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Hristoforu, Ab’den Güney Kıbrıs’ı Korumasını İstedi

DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili Lefteris Hristoforu’nun, AB’den Güney Kıbrıs’ı “Türk tehditlerine karşı korumasını” istediği bildirildi.

Hristoforu, Ab’den Güney Kıbrıs’ı Korumasını İstedi

DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili Lefteris Hristoforu’nun, AB’den Güney Kıbrıs’ı “Türk tehditlerine karşı korumasını” istediği bildirildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:08
Hristoforu, Ab’den Güney Kıbrıs’ı Korumasını İstedi

DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili Lefteris Hristoforu’nun, AB’den Güney Kıbrıs’ı “Türk tehditlerine karşı korumasını” istediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, AB Güvenlik Komiseri Miguel Arias Kaniete ile Strazburg’da görüşen Hristoforu, Kaniete ile Güney Kıbrıs’a dair önemli konuları tartışarak, özellikle Türkiye’nin “tehditleri” konusunu gündeme getirdi ve AB’den, Türkiye’nin “tahrikkârlığını” önlemek için tedbir almasını talep etti.
Haberde, Hristoforu ile Kaniete’nin görüştüğü konular arasında kuraklık, Akkuyu Nükleer Santrali, East-Med boru hattı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunduğu da kaydedildi.
 


Son Güncelleme: 12.09.2018 14:46
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