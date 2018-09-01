Hristodulidis’ten Ortadoğu Konusunda Mesaj



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Avrupalı mevkidaşlarına AB’nin Ortadoğu’ya daha fazla müdahil olup bu bölgeye daha fazla ilgilenmesi gerektiği mesajını verdi.



Fileleftheros gazetesine göre AB Dışişleri Bakanlarının “Gymnich” adlı Viyana’daki toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede konuşan Hristodulidis, AB için Ortadoğu’nun önemine vurgu yaptı.



AB’nin Ortadoğu’ya müdahilliğinin daha belirli ve hedefli bir şekilde olması gerektiği üzerinde duran Hristodulidis, bu yönde bölge ile komşu olan AB üye ülkelerinden yararlanılabileceğini belirtti.



Bu kapsamda Güney Kıbrıs’ın bölgedeki tüm devletlerle iyi ilişkiler içerisinde olduğuna ve Yunanistan ile birlikte oluşturulan üçlü işbirliklerine vurgu yapan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, AB’nin bölgedeki devletlerle ilişkileri açısından Brüksel adına çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.



Konuşmasında Trans-Atlantik’le ilişkiler konusuna da değinen Hristodulidis, AB’nin ABD ile işbirliğinin geliştirilmesi, ayrıca sürekli ve samimi bir diyaloğun olması gerektiği görüşünü belirtti.







