Hristodulidis’ten Libya açıklaması

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Libya’daki siyasi sürece destek belirttiği bildirildi.



Fileleftheros gazetesine göre Hristodulidis, AB Dışişleri Konseyi toplantısında, Libya’daki gelişmeler ele alındığı sırada söz aldı.



Konuşmasında, Libya’daki siyasi sürecin, bugün oluşan sorunların göğüslenmesi ve geniş bölgedeki istikrarın sağlanması için desteklenmesi gerektiğini belirten Hristodulidis, ayrıca Ortadoğu ve körfez ülkelerine yaptığı ziyaretlere değinerek, muhataplarının Libya’yla ilgili görüşlerini dile getirdi.



Hristodulidis, gerek Libya’da, gerekse geniş bölgede istikrara ulaşılması adına AB’nin, bölgesel aktörlerle iş birliği yaparak kritik bir rol oynayabileceğini de ifade etti.



