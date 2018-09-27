Hristodulidis’in New York Temasları

ABD BAKAN YARDIMCISI MİTCHELL’LE GÖRÜŞTÜ

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen BM Genel Kurulu çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Asya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’le görüştü.

Fileleftheros, “Washington’a Daha Yakın – Türkiye, ABD’den Uzaklaşırken Kıbrıs ve Yunanistan Yakınlaşıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Asya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’la Salı günü bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması sırasında salonu terk ettiğini belirterek, Türkiye’nin ABD’den uzaklaştığını iddia ettiği haberinde, bu durumun aksine Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın ise ABD’yle daha da yakınlaştığını savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mitchell’in salı günü Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ve Yunanistan Başkanı Nikos Kocias’la görüşme gerçekleştirdiğini belirten gazete, Hristodulidis ve Kocias’ın Kasım ve Aralık aylarında ABD’li mevkidaşları Mike Pompeo’yla görüşmek üzere Washington’a gitmeyi planladıklarını yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Mitchell’le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD’yle “yeni bir stratejik ilişki” ve “ortak yaklaşımlardan” bahsetti.

Hristodulidis, Mitchell’le çok olumlu ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, özellikle Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin ne gibi ortak eylemlerde bulunabileceklerine dair aldıkları ortak kararların yakında açıklanacağını ifade etti.

Hristodulidis, “Bu açıklamaların, çok yakında gerçekleşecek üst düzey karşılıklı ziyaretler çerçevesinde yapılacağını” belirtti.

ABD’nin gerek bölgesel ilişkileri, gerekse Türkiye’yle ilişkisi çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla yakından ilgilendiğini dile getiren Hristodulidis, görüşmede “duyduklarından çok memnun kaldığını” vurguladı.

ABD’nin, Birleşmiş Milletler (BM) ve Kıbrıs’taki Barış Gücü’ne (UNFICYP) yönelik bütçe kısıtlama ve sınırlamaları konusundaki bilindik tutumunun görüşmede ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine ise Hristodulidis, “Bu konuyu geniş bir şekilde görüştüklerini” söyledi.

Hristodulidis, UNFICYP konusunun yakın zamanda yapılacak daha üst düzey görüşmelerde ele alınacağını belirterek, Güney Kıbrıs’ın bölgede üstleneceği role ne kadar önem verildiğinin yakında yapılacak açıklamalarla ortaya konacağını ancak bu görevin kendileri tarafından yerine getirilebilmesinin Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki işleyişiyle de ilişkisi olduğunu vurguladı.

ABD’nin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) egemenlik haklarına tam olarak saygı duyduğunu iddia eden Hristodulidis, ABD’li şirket Exxon Mobil’in bölgedeki faaliyetlerini arttırmaya yönelik ilgisinin de bu çerçevede olduğunu sözlerine ekledi.

HRİSTODULİDİS – ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMESİ

Gazete bir diğer haberinde ise, Hristodulidis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye’deki iç savaşa ilişkin görüşmeler çerçevesinde sohbet etme fırsatı bulduğunu yazdı.

Gazete, Çavuşoğlu’nun Hristodulidis’e, “Üç garantör ülkenin dışişleri bakanlarının önceki gün ilk temasta bulunduklarını” dile getirerek, “Biz de temasta bulunalım” dediğini iddia etti.

Haberde ayrıca, Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın kurucu üyelerinden olduğu “Kültürel Mirasın Korunması Dostları Grubu” toplantısında “çalıntı tarihi eserlerin tespiti, talep edilmesi ve geri getirilmesi” konulu bir konuşma yaptığı belirtildi.

Hristodulidis, konuşmasında, “Kıbrıs’taki kültürel mirasın tahrip edilmesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını kazanmasından önce ve Kuzey’deki Türk işgali sırasında mevcut olduğunu” iddia ederek, kültürel mirasın korunması konusunda gösterilen çabalara dikkat çekti.

