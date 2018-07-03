banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97023
ALTIN
187.773
DOLAR
4.6694
STERLİN
6.1515
EURO
5.4400
Devlet Piyangosu talihlisi ikramiyesini aldı
DEVLET PİYANGOSU TALİHLİSİ İKRAMİYESİNİ ALDI
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Lefkoşa Güzelyurt Anayolunda Arabada Uyuşturucu!
Son Dakika
İKİ KİŞİ YARI BAYGIN BULUNDU!
banner282

Hristodulidis’in Abu Dabi Temasları

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Abu Dabi’de bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.

Hristodulidis’in Abu Dabi Temasları

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Abu Dabi’de bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.

03 Temmuz 2018 Salı 10:27
Hristodulidis’in Abu Dabi Temasları

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Abu Dabi’de bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in temasları çerçevesinde, mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü ve görüşmede, Güney Kıbrıs ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) terörle mücadele, güvenlik ve aşırılıkların önlenmesiyle ilgili “Ortak İşbirliği Komitesi” kurulması gibi bazı ortak faaliyetlerin hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.
Habere göre Hristodulidis ile Al Nahyan, iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele alarak görüş alışverişinde bulundu ve iki ülke arasındaki iyi ilişkiler yeniden teyit edildi.
Gazete, Hristodulidis ile Al Nahyan’ın, AB ile BAE arasındaki ilişkileri de ele aldıklarını ve bu ilişkilerin stratejik önemi konusunda görüş birliğine varıldığını yazdı.
Hristodulidis’in Al Nahyan’ı Kıbrıs sorununda gelinen son aşamaya dair bilgilendirdiğini de kaydeden gazete, görüşmenin gündeminde Doğu Akdeniz’de enerji alanında meydana gelen gelişmelerin ve üçlü işbirliğine dair konuların da bulunduğunu belirtti.
Habere göre Hristodulidis, Abu Dabi temasları çerçevesinde, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketinin başı ve Devlet Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber’le de görüşerek, Güney Kıbrıs’ın enerji planları ve Doğu Akdeniz’deki enerji gelişmeleri konusunda bilgilendirme yaptı. Görüşmede, Güney Kıbrıs ile BAE arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemi konusunda görüş teatisinde bulundu.

Hristodulidis, Abu Dabi’nin şiddet içeren aşırılıklarla mücadele eden merkezi olan “Hedayah”’a konuk olarak, Başkan Ali Rashid Al Nuaimi ile görüştü ve örgütün uluslararası düzeydeki faaliyetleri konusunda bilgi edindi. Görüşme sırasında, Güney Kıbrıs ile “Hedayah” arasında işbirliği yapılması konusunda ortak arzu dile getirildi.

Haberde, Hristodulidis’in temasları çerçevesinde “Mubadala” Yatırım Fonu Başkanı Waleed Al Mokarrab Al Muhairi ve Abu Dabi Global Market Başkanı Ahmed Ali Al Sayegh ile bir araya gelerek, Güney Kıbrıs ile işbirliğinin geliştirilmesi ve yetkililerin, karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmesi konularını görüştüğü de belirtildi.
 


banner288
Son Güncelleme: 03.07.2018 14:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangın Cezaları Artırılıyor
Yangın Cezaları Artırılıyor
Limasol’da Araba Kundaklama
Limasol’da Araba Kundaklama
AİK Çalışanı 4 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti!
AİK Çalışanı 4 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti!
Koopteratif Müşterileri ATM’ler Önünde Kuyruk Oluşturuyor...
Koopteratif Müşterileri ATM’ler Önünde Kuyruk Oluşturuyor...
“Biz-Emeis” Programının Yerine İki Toplumlu Haber Programı Getirilmesi Bekleniyor...
“Biz-Emeis” Programının Yerine İki Toplumlu Haber Programı Getirilmesi Bekleniyor...
Hala Sultan Tekkesi’nin Olduğu Bölgede Yapılan Kazılarda Önemli Eserler Bulundu!
Hala Sultan Tekkesi’nin Olduğu Bölgede Yapılan Kazılarda Önemli Eserler Bulundu!
Rumların KKTC’ye Akaryakıt İçin Binlerce Euro Ödediği İddia Edildi!
Rumların KKTC’ye Akaryakıt İçin Binlerce Euro Ödediği İddia Edildi!
Fransa İle Mali Suçlarla Mücadele Konulu Ortak Seminer...
Fransa İle Mali Suçlarla Mücadele Konulu Ortak Seminer...
Kıbrıs Türk Mallarını Kullananlar Arsa Bekliyor...
Kıbrıs Türk Mallarını Kullananlar Arsa Bekliyor...
"Mavroyannis: “Erdoğan’ın Ziyareti Çok Rahatsız Edici”
"Mavroyannis: “Erdoğan’ın Ziyareti Çok Rahatsız Edici”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim