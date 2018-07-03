Hristodulidis’in Abu Dabi Temasları

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Abu Dabi’de bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in temasları çerçevesinde, mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü ve görüşmede, Güney Kıbrıs ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) terörle mücadele, güvenlik ve aşırılıkların önlenmesiyle ilgili “Ortak İşbirliği Komitesi” kurulması gibi bazı ortak faaliyetlerin hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis ile Al Nahyan, iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele alarak görüş alışverişinde bulundu ve iki ülke arasındaki iyi ilişkiler yeniden teyit edildi.

Gazete, Hristodulidis ile Al Nahyan’ın, AB ile BAE arasındaki ilişkileri de ele aldıklarını ve bu ilişkilerin stratejik önemi konusunda görüş birliğine varıldığını yazdı.

Hristodulidis’in Al Nahyan’ı Kıbrıs sorununda gelinen son aşamaya dair bilgilendirdiğini de kaydeden gazete, görüşmenin gündeminde Doğu Akdeniz’de enerji alanında meydana gelen gelişmelerin ve üçlü işbirliğine dair konuların da bulunduğunu belirtti.

Habere göre Hristodulidis, Abu Dabi temasları çerçevesinde, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketinin başı ve Devlet Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber’le de görüşerek, Güney Kıbrıs’ın enerji planları ve Doğu Akdeniz’deki enerji gelişmeleri konusunda bilgilendirme yaptı. Görüşmede, Güney Kıbrıs ile BAE arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemi konusunda görüş teatisinde bulundu.



Hristodulidis, Abu Dabi’nin şiddet içeren aşırılıklarla mücadele eden merkezi olan “Hedayah”’a konuk olarak, Başkan Ali Rashid Al Nuaimi ile görüştü ve örgütün uluslararası düzeydeki faaliyetleri konusunda bilgi edindi. Görüşme sırasında, Güney Kıbrıs ile “Hedayah” arasında işbirliği yapılması konusunda ortak arzu dile getirildi.



Haberde, Hristodulidis’in temasları çerçevesinde “Mubadala” Yatırım Fonu Başkanı Waleed Al Mokarrab Al Muhairi ve Abu Dabi Global Market Başkanı Ahmed Ali Al Sayegh ile bir araya gelerek, Güney Kıbrıs ile işbirliğinin geliştirilmesi ve yetkililerin, karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmesi konularını görüştüğü de belirtildi.

