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Hristodulidisi Çözüm Sürecine İlişkin Hazırlığın Çok İyi Yapılması Gerektiğini Yineledi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözüm sürecine ilişkin hazırlığın çok iyi yapılması gerektiğini yineledi.

Hristodulidisi Çözüm Sürecine İlişkin Hazırlığın Çok İyi Yapılması Gerektiğini Yineledi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözüm sürecine ilişkin hazırlığın çok iyi yapılması gerektiğini yineledi.

23 Eylül 2018 Pazar 09:39
Hristodulidisi Çözüm Sürecine İlişkin Hazırlığın Çok İyi Yapılması Gerektiğini Yineledi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözüm sürecine ilişkin hazırlığın çok iyi yapılması gerektiğini yineledi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Haravgi gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıs sorunu ve çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hristodulidis söyleşisinde özetle, Kıbrıs sorununun çözümü için başlayacak yeni bir süreçte başarısız olunma lüksü bulunmadığını, bu sebepten ötürü müzakerelerin ön hazırlığının iyi yapılması gerektiğini dile getirdi.

Yapılacak hazırlığın, bir önceki sözüm sürecinde ortaya çıkan görüş ayrılıkları üzerinde olduğunu vurgulayan Hristodulidis, hazırlık sürecinin BM Genel Sekreterinin görevlendirdiği Jane Holl Lute’un temaslarıyla başladığını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından New York’ta devam ettirileceklerini söyledi ve Türkiye ve Yunanistan’la da temasların süreceğine inandığını belirtti.

“KIBRIS TÜRK TARAFI GERİ ÇEKTİĞİ HARİTAYI YENİDEN SUNMALI”

Hristodulidis, Kıbrıs sorunu konulu uluslararası bir konferansın gerçekleştirilmesinin şartlarından birinin harita teatisi olduğunu ve bunun Cenevre’de Ocak 2017’de gerçekleştiğini ifade ederek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın haritayı geri çektiği andan itibaren ortaya ciddi bir durum çıktığını öne sürdü.

Uluslararası toplumun Akıncı’nın bu hareketine olumlu bakmadığı ve bu eylemin çözüm çabalarına katkı koymayan bir eylem olduğu görüşünü benimsediğini iddia eden Hristodulidis, “özlü müzakerelerin başlayabilmesi için harita sunulmasının şart olduğunu” savundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’da sunduğu önerileri geri çektiğinin hatırlatılması üzerine Hristodulidis, Anastasiadis’in “Guterres çerçevesi oluşur oluşmaz, 5 ve 6 Temmuz’da sunduğu önerilerin, o dönemde oluşan çıkmazın aşılmasını sağlama amacını taşıdığını, bu önerilerin sunulmasının o dönemdeki müzakereler çerçevesinde gerçekleştiğini ve o dönemdeki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda geçersiz olacaklarının Anastasiadis tarafından söylediğini” iddia etti.

Hristodulidis, Anastasiadis’in önerilerini geri çekmesi ile Akıncı’nın haritayı geri çekmesinin kıyaslanmasının “yanlış” olduğunu savundu.

Türkiye’nin ve özellikle TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “karar alması ve siyasi irade göstermesi durumunda Kıbrıs sorununun kısa sürede çözülebileceği” iddiasında da bulunan Hristodulidis, “mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümü olarak kabul edilemeyeceğini, tüm Kıbrıslılar için tehlikeli olduğunu, her geçen gün daha da tehlikeli bir hal aldığını ve hemen sona ermesi gerektiğini” söyledi.

Hristodulidis ayrıca, Anastasiadis’in iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümünden uzaklaştığı ve kadife ayrılığa ilişin düşünceler taşıdığı iddialarını da kesin bir dille reddetti.  

 

Son Güncelleme: 23.09.2018 12:44
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