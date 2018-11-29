Hristodulidis Unfıcyp Konusunda Sorun Çıkacağını Düşünmüyor



Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın dış politika izleyeceği tutuma ilişkin dün Rum Meclisi Maliye Komitesi’nde bilgi verdi.

Fileleftheros: “Dışişleri Bakanı UNFICYP Konusunda Sorun Görmüyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne, Güney Kıbrıs’ın 2019 yılı dış politikasına ilişkin bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Rum tarafının 2019 yılı dış politikasını, Körfez ve Orta Doğu ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek, AB’ye etkin katılım ve BM Güvenlik Konseyi daimi üye ülkeleri ve diğer üye ülkelerle Kıbrıs sorunu çözümü yönünde ilişkileri güçlendirmek olarak açıkladı.

Hristodulidis, BM Barış Gücü UNFICYP’in Ocak ayında görev süresinin uzatılması konusunda herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmediğini belirttiği konuşmasında, ABD’nin de bu konuda sorun çıkaracağına inanmadığını vurguladı.

Toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bakanlığının izleyeceği üç ayaklı dış politika konusunda meclis komitesine bilgi verdiğini ifade eden Hristodulidis, öncelikli hedefin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu öne sürdü.

Türkiye’nin enerji konularına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine ise, Türkiye tarafından son dönemde hem Güney Kıbrıs hem de böle ülkelerini tehdit eden açıklamalar geldiğini savunan Hristodulidis, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarından kuşku duyulmasını amaçlayan hiçbir tartışmaya girmeyeceklerini” söyledi.

Hristodulidis: “Enerji planlarımızın kesintisiz devam etmesi için gerekli tüm önlemleri uzun zamandan beridir almaktayız” şeklinde konuştu.

AKEL Parlamento Sözcüsü Yorgos Lukaidis ise toplantı sonrasındaki açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın bölgede bir savaş noktası ya da askeri tatbikatlar merkezine dönüştürülmek yerine barış köprüsü olması gerektiğini, ancak hükümet politikasının bu unsuru dışarıda bıraktığını belirtti.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesinin 87 milyon 511 bin 22 Euro olarak öngörüldüğünü de aktardı.

(SB/ŞEB)

