Hristodulidis: “ulusal Güvenlik Stratejisi Yakında Hazır Olacak”





Lefkoşa, 16 Kasım 18: Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, “Ulusal Güvenlik Stratejisi”nin hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Çarşamba günü düzenlenen “Risklerin İdaresi Forumu 2018” isimli toplantıda yaptığı açıklamada “Ulusal Güvenlik Stratejisi”nin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılmaya hazır olacağını söylediği ve Stratejinin ne olduğuna açıklık getirdiğini yazdı.Habere göre, Hristodulidis, “Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin, ulusal çıkarların yükseltilmesinin yolları ve bu yollarda kullanılacak unsurları betimlediğini” belirterek, stratejinin, “devletin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, egemenliğini korumak ve toplum ile devlet kurumlarının dayanılırlığı için gerekli koşullar belirleyen bir çerçevenin yaratılması olduğunu” vurguladı.Hristodulidis, stratejinin oluşturulmasında devlet kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında, Güney Kıbrıs’ta şimdiye kadar yapılmış en büyük işbirliği ve koordinasyonun gerçekleştirildiğini de belirtti.Açıklamasında, ABD’yle ilişkilere de değinen Hristodulidis, ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de güvenliğin arttırılmasının önemli bir unsurunu teşkil ettiğini gün geçtikçe daha çok anladığını iddia etti.ABD’yle yakın tarihte bir niyet beyanı imzaladıklarını hatırlatan Hristodulidis, bu beyanın uygulama ve sembolik açıdan büyük önem taşıdığını da öne sürdü.(SB/FEZ)