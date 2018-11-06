Hristodulidis: “üçlü İş Birliği Mekanizmaları Terörle Mücadeleye Katkı Koyabilir”

Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ile iş birliği içerisinde, bölge ülkeleriyle oluşturduğu üçlü i şbirliği mekanizmalarının, terörle mücadele için verilen çabaya katkı koyabileceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in Hollanda’da katıldığı terörle mücadele konulu “Akabe Süreci” toplantısında yaptığı konuşmada, Ürdün Kralı II. Abdullah’ın “Akabe Süreci”ni başlatmasının önemine vurgu yaparak, Ürdün’ün, Orta Doğu’da istikrar unsuru olarak rol oynadığına işaret ettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın radikalleşmenin önüne geçmek ve şiddet içeren aşırılıkla mücadele etmek için çaba gösterdiğini de belirtti.

Gazete, Hristodulidis’in dün, II. Abdullah tarafından kabul edildiğini de kaydederek, görüşmede, Ürdün-Güney Kıbrıs arasındaki ikili ilişkiler ile Güney Kıbrıs-Ürdün-Yunanistan arasındaki iş birliğine dair konuların ele alındığını yazdı.

Habere göre görüşmede, Aralık ayında Güney Kıbrıs’ta Dışişleri Bakanları düzeyinde üçlü görüşme yapılması ve Ürdün’de, 2019 yılı başlarında yapılacak liderler düzeyindeki üçlü zirvenin ön hazırlıklarının yapılması kararlaştırıldı.

(GE/GÜL)