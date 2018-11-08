Hristodulidis, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton İle Görüştü

Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Amerika’daki temasları çerçevesinde dün ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya geldiği belirtildi.



Rum haber kaynakları, Hristodulidis ile Bolton arasında dün Beyaz Saray’da yer alan görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Rum Yönetimi’nin üçlü işbirlikleri, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) konusunun ele alındığını yazdı.



Açıklamasında, Bolton’la görüşmesini oldukça yapıcı olarak nitelendiren Hristodulidis, görüşmede Rum Yönetimi’nin dış politikasının çok yönlülüğünü ele aldıklarını söyledi.



Hristodulidis açıklamasında “Kıbrıs sorunu ve çözüme olan arzularının haricinde, Kıbrıs’ın bölgenin sorunlarına çözümler sunabilecek bir ülke olarak tanınmasının önemli olduğuna” işaret etti.



Nikos Hristodulidis, Bolton’la görüşmesinde Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, aynı zamanda bölge devletleri arasındaki işbirliğinin, Avrupa için alternatif bir enerji koridoru olarak işlev gösterebileceğinin ele alındığını söyledi.



Bu çerçevede, Rum Yönetimi’nin üçlü işbirliklerini ayrıntılı bir şekilde görüştüklerini belirten Hristodulidis, Bolton’la görüşmesinde Kıbrıs sorunu ile UNFIYCP meselesinin ele alındığını da dile getirdi.



Bu konuları ele aldıklarını ve Bolton’un Kıbrıs’taki Barış Gücü’ne atıfta bulunduğunu kaydeden Hristodulidis, bu hususta fikir teatisinde bulunduklarını, öte yandan bu konunun ABD’nin BM’deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Nikki Haley ile yapacağı görüşmede de ayrıntılı bir şekilde ele alınacağını belirtti.



Haberde, Hristodulidis ile Bolton’un bölgesel konuları ele aldıkları da ifade edildi.



HRİSTODULİDİS NEW YORK’TA HALEY İLE GÖRÜŞECEK



Hristodulidis’in ABD temaslarına geniş yer ayıran Fileleftheros gazetesi ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ABD’nin BM’deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Nikki Haley ile görüşmek için bugün New York’a gideceğini yazdı.



Görüşmede UNFIYP konusunun ele alınmasının beklendiğini yazan gazete, Hristodulidis’in bu görüşmenin ardından Washington’a döneceğini ve bu akşam ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ev sahipliğinde ABD Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek bir akşam yemeğine katılacağını kaydetti.



Gazete, Hristodulidis’in ABD temaslarının, “Atlantic Council” isimli düşünce kuruluşunda yapacağı konuşmayla birlikte yarın tamamlanacağını ifade etti.



HRİSTODULİDİS, FRANCİS FANON İLE DE GÖRÜŞTÜ



Gazete başka bir haberinde, Hristodulidis’in ABD temasları çerçevesinde geçtiğimiz gün ise ABD’nin Enerji Kaynaklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon’la görüştüğünü bildirdi.



Görüşmede, enerji meseleleriyle Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığını yazan gazete, bir “Rum diplomatik kaynağa” dayanarak “görüşmenin oldukça yapıcı olduğunu ve Washington’un Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs MEB’inin değerlendirilmesi konusundaki hakkını desteklediğine dair istikrarlı tezi temelinde, ABD’nin bölgedeki enerji gelişmeleriyle ilgili büyük ilgisinin ortaya çıktığını” ekledi.



Hristodulidis’in Pompeo ve Mitchell ile gerçekleştirdiği görüşme ise gazetede “Kıbrıs-ABD İlişkilerinde Yeni Sayfa”, Alithia’da “İkili Güvenlik İlişkilerini Güçlendiriyorlar”, Politis’te “ABD MEB Konusunda İstikrarlı- ABD’den MEB ve İki Kesimli İki Toplumlu Federasyona Destek” ve Haravgi’de “İkili Güvenlik İlişkilerinin Geliştirilmesi” başlıklarıyla yer buldu.



(İY/FEZ)