Hristodulidis’ten Almanya Seçimleriyle İlgili Değerlendirme

Rum Yönetimi’nin, Almanya’daki seçim sonuçlarını değerlendirmek için yeni hükümetin oluşumunu ve Angela Merkel’in AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili ilk açıklamalarını beklediği bildirildi.

Lefkoşa, 26 Eylül 17 : Rum Yönetimi’nin, Almanya’daki seçim sonuçlarını değerlendirmek için yeni hükümetin oluşumunu ve Angela Merkel’in AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili ilk açıklamalarını beklediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Merkel ile birlikte kabineye girecek bakanların tümünün, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakereleri konusunda aynı fikirde olmadıklarını ve dikkatlerinin de bu konuya yoğunlaştığını söyledi.

Hristodulidis, aşırı sağın yükselişi konusunda da endişeli olduklarını kaydetti.

(GE/FEZ)

