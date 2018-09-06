Hristodulidis Temaslarda Bulunacak

“STRATEJİK HAREKETLER… LEFKOŞA TÜRKİYE’YE EN KÜÇÜK BİR DİPLOMATİK BOŞLUK BIRAKMAMAKTA KARARLI…”

Lefkoşa, 6 Eylül 18 (.) Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis önümüzdeki günlerde yabancı denkleri ile Kıbrıs sorununun da gündemde olacağı bir dizi temasta bulunacak; bu temaslarında muhataplarının bazılarıyla, Türk yetkililerle neredeyse eşzamanlı görüşmeler gerçekleştirecek.

Fileleftheros, Hristodulidis’in bu temaslarını, Rum Yönetiminin “Türkiye’nin kullanabileceği en küçük bir diplomatik boşluk bırakmamak adına, stratejik hareketleri” diye yorumladı.

Haberi “Stratejik Hareketler… Lefkoşa Türkiye’ye En Küçük Bir Diplomatik Boşluk Bırakmamakta Kararlı… Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs İçindeki ve Dışındaki Temasları Çok Önemli” başlık ve spotlarıyla aktaran gazete, bazı Avrupalı Dışişleri Bakanları, Hristodulidis’le, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerinin hemen ardından görüşecek.

Gazete, “Rum Yönetiminin, Türkiye’nin oyunu tek başına oynamasına müsaade etmek istemediğini, bunun paralelinde, İsrail gibi Ankara’nın bu dönemde hareket kabiliyeti bulunmayan alanlarda da hareket ettiğini” yazdı.

Habere göre birkaç gün önce TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Hristodulidis’in davetlisi olarak dün akşam Rum tarafına geldi. Dünden beridir Ankara’da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmek için Pazartesi günü Berlin’e gidecek olan Hristodulidis, Berlin’den Atina’ya geçerek Yunan dengi Nikos Kocias ile görüşecek. Hristodulidis-Kocias görüşmesi Kocias’ın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için geçici atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesinin ertesi günü gerçekleşecek.

HOLLANDA VE FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLARI

Güney Kıbrıs’ı ilk kez ziyaret etmekte olan Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ve Nikos Hristodulidis’in önce baş başa gerçekleştireceği, ardından heyetlerin de katılacağı görüşmede, ikili ilişkiler, Kıbrıs sorunu, ortak ilgi alanındaki bölgesel ve Avrupa il uluslararası konular masaya yatırılacak. Blok ve heyeti bugün öğleden sonra Güney’den ayrılacak.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yarın Güney’e çalışma ziyareti gerçekleştirecek; bu çerçevede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından Rum dengi ile çalışma toplantısına oturacak. Le Drian’ın programında Yeşil Hat’tı ziyaret, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar ve Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) üyeleriyle görüşme de var.

Le Drian, Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliğinin konutunda yarın düzenlenecek özel bir seremonide Rum Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis’e, Fransa’ya hizmetlerine karşılık Şeref Lejyonu Komutanı Madalyası verecek.

Hristodulidis’in görüşeceği, bu dönemde Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmemiş tek Dışişleri Bakanı, Le Drian olacak.

ATİNA’DAN İSRAİL’E

Nikos Hristodulidis Atina’dan sonra, Nikos Kocias ile birlikte İsrail’e gidecek. İki bakan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Kudüs’te gerçekleşecek görüşmede enerji ve bölgesel konuları görüşecek.

Gazete görüşme maratonunun ay sonuna kadar devam edeceğine dikkat çektiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de BM Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a giderken Avusturya ve Londra’ya uğrayacağını ve Rum heyetin Genel Kurul çerçevesinde çok ve çeşitli düzeylerde temaslar yapacağını yazdı.

İRLANDA’DAN DESTEK

Aynı gazete İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins’in, Güney Kıbrıs’ın Dublin’e büyükelçi atadığı Haris Hristodulidu’dan güven mektubunu dün kabul ederken Kıbrıs sorununa adil bir çözüme destek belirttiğini ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve başarıyla sonuçlanması dileğinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidu Higgins’e Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs-İrlanda arasındaki ikili, AB, BM ve diğer örgütler düzeyindeki ilişkilerinin daha da güçlenmesi için çalışacağı mesajını iletti. Hristodulidu ayrıca Higgins’e İrlanda’nın Kıbrıs sorununda ilke tezleri güttüğü, BM Barış Gücü’ne uzun vadede destek verdiği için Rum halkının teşekkürlerini iletti. Higgins ülkesinin 2021-2022 döneminde BM Güvenlik Konseyi daimi olmayan üye adaylığı için de Rum Yönetiminden destek istedi.

Alithia Rum Dışişleri Bakanı’nın önümüzdeki dönemde yapacağı görüşmeleri okurlarına “Bütün Düzeylerde Kıbrıs Sorunuyla İlgili Kulisler… Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Alman, Fransız ve Hollanda Dışişleri Bakanları İle Üç Önemli Görüşmesi” başlığıyla aktardı.

(ŞA/HA)



