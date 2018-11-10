Hristodulidis Müzakerelerin Başlayacağına Dair İyimserliğini Tekrarladı

KİPRİANU ANASTASİADİS ALEYHİNDEKİ ELEŞTİRİLERİNİ SÜRDÜYOR



ANASTASİADİS PARİS’TE



Lefkoşa, 10 Kasım 2018 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs müzakerelerinin çok yakın zamanda başlayacağına dair iyimserliğini tekrarladığı haber verildi.



Alithia gazetesi “Hristodulidis Müzakerelerin Yakın Zamanda Başlayacağında Israrcı” başlığıyla yayımladığı haberinde, ERT’ye (Yunan Radyo Televizyon Kurumu) röportaj veren Hristodulidis’in, bu değerlendirmesinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un kısa zaman önce gerçekleştirdikleri görüşmede konuştukları şeylerden ortaya çıktığını söylediğini iletti.



Demecinde ABD’nin tutumuna da değinen ve ABD’nin muhtemelen Kıbrıs sorununa da yardımcı olabilmek için, Türkiye’yle daha yakına geldiğini savunan Hristodulidis, Amerika’daki yeni hükümetin Doğu Akdeniz bölgesi ile Balkanlara farklı bir şekilde bakmakta olduğuna işaret etti.



ABD’nin bu çerçevede, bölgedeki problemlerin işbirlikleri aracılığıyla göğüslenmesi hedefine sahip olan politikaların ileriye götürülmesi için, hem “Kıbrıs” hem de Yunanistan’a özel bir rol vermekte olduğunu söyleyen Hristodulidis, Amerika’da gerçekleştirdiği temaslarda, ABD hükümetinin, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın tüm komşu devletlerle birlikte oluşturdukları üçlü mekanizmalara özel bir önem vermekte olduğunun ortaya çıktığına işaret etti.



Dolayısıyla, buna yönelik bir ilgi olmasının önemli olduğunu dile getiren Rum bakan, fakat aynı zamanda Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın, ABD’ye yönelik mesajlar gönderilmesi yönünde hareket etmelerinin önemli olduğunu da belirtti.



Bu mesajların kabul edildiğine vurgu yapan Hristodulidis, buna paralel olarak ABD’nin bu üçlü mekanizmalara katılma konusundaki ilgisine de atıfta bulundu.



Bu katılımın hangi alanlarda olacağının incelenmekte olduğunu ifade eden Hristodulidis, ABD’nin gerek enerji güvenliği, gerek de deniz güvenliği konuları gibi çeşitli güvenlik meselelerine katılma konusunda artan bir ilgisi olduğuna işaret etti.



Hristodulidis son olarak, ABD’nin bu mekanizmalara katılım şekline ilişkin kararların yıl sonunda alınacağını da sözlerine ekledi.



KİPRİANU



Alithia gazetesi başka bir haberinde ise, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik “saldırılarını sertleştirmekte olduğunu” yazdı.



Kiprianu’nun Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki politikasına yeni bir saldırıda bulunduğunu yazan gazete, bunun önümüzdeki Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Ulusal Konsey toplantısında “fırtınalı bir tartışma yaşanacağına” işaret ettiğini kaydetti.



Kiprianu’nun Anastasiadis’e ait olan ve kendilerinin hem fikir olmadığı bir önerinin birlikte şekillendirilmesine katılmalarının söz konusu olmadığını ifade ettiğini yazan gazete, Kiprianu’nun Anastasiadis’in desantralize federasyon konusundaki önerisini “kahvehane sohbeti” olarak tanımladığını iletti.



Bunun süreç içerisinde kanıtlanacağını ifade eden Kiprianu, “Kıbrıs sorununu çözmek istiyorsak, taktiklere değil öze odaklanma zamanıdır” ifadesini kullandı.



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, müzakerelerin yeniden başlaması için “referans şartlarında” kısa bir süre içerisinde bir sonuca ulaşılacağı konusundaki iyimserliğini de yorumlayan Kiprianu, referans şartlarında anlaşmanın yakın olduğu konusunda bir bilgisi bulunmadığını söyledi.



Kiprianu, Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin somut bir siyasi irade beyanı konusundaki sorusuna yanıt vermemek için desantralizasyon fikrini ortaya attığını da söyledi.



BM Genel Sekreterinin bu basit isteğine yanıt vermek yerine, Anastasiadis’in “topu sahadan çıkarmaya çalıştığı ve sahaya başka bir şey getirmek istediği” yorumunda bulunan Kiprianu, bunun sorumsuz ve uyduruk bir öneri olduğunu ifade etti.



İleriye gitmelerinin tek yolunun, BM Genel Sekreterinin 2017 yılının Eylül ayındaki raporunda istediği ve bazı raporlarında da yinelemiş olduğu şeylere yanıt vermeleri olduğunu savunan Kiprianu, Anastasiadis’e önerecek başka bir şeyleri olmadığını ve kendi tezlerinin bu kadar basit ve net olduğunu ekledi.



ANASTASİADİS PARİS’TE



Gazete başka bir haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Birinci Dünya Savaşının sona ermesi etkinlikleri ile Barış Forumu’na katılmak için Paris’e gittiğini anımsattı.



Gazete Paris’teki Barış Forumu’nda, Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakanı ve BM Genel Sekreterinin konuşma yapacaklarını ekledi.



(İY/HA)





