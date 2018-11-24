Hristodulidis: “lute’un Ziyareti Belirleyici Olacak”

Lefkoşa, 24 Kasım 18: Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya yapacağı ziyaretin, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair belirleyici nitelikte olacağını açıkladı.

Alithia gazetesi; “Kılavuz Belge – Lute Guterres Çerçevesinden Daha Belirgin Bir Belge Sunmayı Amaçlıyor – Birçok Şeyi Belirleyecek Rehber-Belge” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, özel danışman Jane Holl Lute’un, müzakere süreci için belirleyici olacak bir belge sunmayı amaçladığını söylediğini yazdı.

Gazete, Lute’un kesinleşmemekle birlikte, 15-21 Aralık tarihleri arasında yapacağı tahmin edilen ziyareti yaklaştıkça Lute’un hedefinin; “referans şartları konusunda, müzakerelerin sadece başlamasına değil aynı zamanda makul bir sürede de tamamlanmasına ilişkin kılavuz teşkil edecek bir anlaşmaya varmak olduğunu” iddia etti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün “Spor FM” radyo kanalına yaptığı açıklamada, gazetenin 15 Kasım tarihli sayısında manşetten verilen bilgileri doğruladığını yazan gazete, Hristodulidis’in söz konusu açıklamalarını yansıttı.

Hristodulidis dünkü açıklamasında, Lute’un beklenen ziyaretinin “belirleyici olacağını” ifade ederek, Lute’un katkılarıyla üzerinde uzlaşılacak belgenin neler içermesi gerektiğini şu şekilde dile getirdi:

“Gelişmelere kılavuzluk edecek çok önemli bir belge olmasını bekliyoruz. Guterres çerçevesinden çok daha belirleyici ve 2014 Şubat ortak açıklamasından çok daha fazlası olacak. İçeriği, müzakerelerde belirleyici olacak.”

Gazete, Hristodulidis’in “referans şartlarında anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu” söylediğini aktardı ve bu görüşün büyük olasılıkla Lute’un taraflarla sürekli gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri ve perde gerisindeki gelişmelerden kaynaklandığı yorumunda bulundu.

Hristodulidis ise açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Elbette bazı anlaşmazlıkların bulunduğu, öze ilişkin konular ve güvenlik, garantiler gibi çok daha belirgin konularda, referans şartlarında sonuca ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu referans şartları, müdahil tarafların görüş ayrılıkları bulunan çok belirgin unsurlarla meşgul olacak müzakerelere gidilmesi içindir. Öze ve sürece de değinilecek bu referans şartlarıyla tüm müdahil tarafların niyetlerinin açıkça görüleceğine inanıyorum. Bu sebepten ötürüdür ki Lute’un ziyareti belirleyici niteliktedir ve sürecin nasıl ilerleyeceğini büyük ölçüde belirleyecektir.”

Hristodulidis, Lute’un ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceği konusunda ise henüz kesin bir tarih olmamakla birlikte, Aralık ayı içerisinde ve Noel yortusu öncesinde olacağına kesin gözüyle bakıldığını da vurguladı.

Açıklamasında, Türkiye’nin AB katılım sürecine de değinen Hristodulidis, Rum hükümetinin resmi görüşünün Türkiye’nin AB sürecinin devam etmesi yönünde olduğunu da yineledi.

AB’nin Türkiye’yi kendisine daha da yakınlaştırmak istediğini öne süren Hristodulidis, buna karşın AB’den gönderilen mesajın, bu isteğin, ilkelerden ve Kıbrıs sorunu gibi konulardan taviz verileceği anlamına gelmediği şeklinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini; “Jane Holl Lute Gecikiyor – Lefkoşa Özel Danışmanın Dönüşüne Kadar Beklemede” başlıkları altında verdi.

Gazete, Rum hükümetinin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması konusunda Lute’un atacağı adımları beklediğini ve şu ana kadar Lute’dan herhangi bir işaret almadığını yazdı.

Rum hükümetinden bir kaynak ise gazeteye yaptığı açıklamada, “referans şartlarının belirlenmesi ve sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin yönteme dair düşüncelerinin ne olduğunu öğrenmek amacıyla Lute’u beklediklerini” ifade etti.

Gazete haberinde, Hristodulidis’in dünkü açıklamalarına da kısaca yer verirken, Hristodulidis’in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Komiseri Federica Mogherini ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüşmesine ilişkin açıklamasını da aktardı.

Hristodulidis, görüşmede ve Mogherini’nin açıklamasında, Kıbrıs sorununa kısa da olsa değinilmesini olumlu bir gelişme şeklinde nitelendirdi.

(SB/SEL)

