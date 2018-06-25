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Hristodulidis Lüksemburg’da

Lefkoşa, 25 Haziran 18 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak amacıyla dün Lüksemburg’a gitti.

Hristodulidis Lüksemburg’da

Lefkoşa, 25 Haziran 18 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak amacıyla dün Lüksemburg’a gitti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 07:14
Hristodulidis Lüksemburg’da

Lefkoşa, 25 Haziran 18 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak amacıyla dün Lüksemburg’a gitti.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak amacıyla Lüksemburg’da bulunduğunu yazdılar.

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Habere göre Hristodulidis, Konseyin, AB’nin Dünya Stratejisi, Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği (PESCO), AB Barış Mekanizması konularında yapacağı toplantıya katılacak.

Gazete, Konsey’in NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le AB-NATO işbirliği ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu katılıma aday ülkelerle işbirliği konularını da ele alacağını belirtirken Hristodulidis’in bazı kişisel temaslar da gerçekleştireceğini bildirdi.

(SB/GÜL) 

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