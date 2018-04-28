Hristodulidis Lavrov İle Görüştü

Lefkoşa, 28 Nisan 18 : Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştüğü ve görüşmeden “önemli sonuçlar” elde edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, görüşmenin, Kıbrıs sorunu için önemli bir dönemde gerçekleştiğini ve görüşmede, Hristodulidis’in Lavrov’dan Türkiye’ye net mesajlar gönderilmesine yönelik destek talep etme fırsatı bulduğunu yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Lavrov’la görüşmesinde Kıbrıs ile ilgili temel konularda destek aldığını; diğer taraftan da Lavrov’un, Türkiye’ye yapacağı ziyarette, Kıbrıs konusunda birtakım tezler sunmak için inisiyatif üstlendiğini kaydetti.

Hristodulidis-Lavrov görüşmesinin zamanlamasının, Lavrov’un bugün, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olmasından dolayı Rum Yönetimi’nin lehine olduğunu belirten gazete, Lavrov’un Çavuşoğlu’na garantilere olan ihtiyaç konusunda konuşacağını ve Kıbrıs sorununda zemin değişikliğiyle ilgili herhangi bir fikre karşı çıktığını ileteceğini yazdı.

Gazete, Lavrov’un görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda, Hristodulidis ile Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması perspektifini ele aldıklarını belirterek, Rusya’nın Kıbrıs sorununa BM kararları zemininde çözüm bulunması taraftarı olduğunu söylediğini kaydetti.

Habere göre Lavrov, garantilerin çağa uymadığını ve modern dünyayla bağdaşmadığını ve egemenliğin, bağımsızlığın ve toprak bütünlüğünün en etkin garantisinin, BM Güvenlik Konseyi’nin kendisinden geldiğini ifade etti.

Gazeteye göre Hristodulidis de, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi üyeliği çerçevesinde Güney Kıbrıs’a ve özünde de garantilerin kaldırılmasına verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunarak, Lavrov’a Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlaması için hazır olduğunu ilettiğini söyledi.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununu yakından takip eden Lavrov’dan, yapacağı temaslar çerçevesinde, Kıbrıs sorununa BM kararları ile AB ilke ve değerleri zemininde çözüm bulunmasına yönelik yardım etmesini talep ettiğini kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, “Bizim için, özellikle de birilerinin Kıbrıs sorununa farklı çözüm arayışı içerisinde olduğuna dair bilgilerin bulunduğu mevcut konjonktürde, Rusya Federasyonu’nun Kıbrıs sorununa uluslararası hukuk ve BM kararları zemininde çözüm bulunması için verdiği destek önemlidir” dedi.

Gazete devamla, Lavrov ile Hristodulidis’in iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili ortak arzuyu dile getirdiklerini ve ortak hükümet komitesinin ekonomik ilişkilerle ilgili önemli rol oynadığını söylediklerini yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in, Rusya ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğuna vurgu yaptığı ve Lavrov ile yaptığı görüşmede, bu ilişkilerin nasıl daha ileri götürülebileceğine dair görüş alışverişinde bulunduklarını söylediği kaydedildi.

Gazete, Hristodulidis’in Lavrov’u, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) ile ilgili son duruma ve buradaki sözde “Türk tahriklerine” dair bilgilendirdiğini de belirterek, Mersin’e inşa edilecek Akkuyu Nükleer Santrali’yle ilgili endişeleri dile getirdiğini yazdı.

(GE/GÜL)