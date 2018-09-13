Hristodulidis Kocias’tan Bilgi Aldı





GÖRÜŞME ÖNCESİNDE VEYA SONRASINDA AÇIKLAMA YAPILMADIDIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI İKİLİNİN BUGÜN KUDÜS’TE YAPACAĞI GÖRÜŞMEYİ ÖNE ÇIKARMAYI YEĞLEDİLefkoşa, 13 Eylül 18 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Almanya’dan sonra gittiği Yunanistan’da Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüştü. Kocias’tan, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile önceki hafta, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici danışmanı Jane Holl Lute ile önceki gün yaptığı görüşmeler hakkında bilgi aldı.Politis’in haberine göre öncesinde ve sonrasında hiçbir açıklama yapılmayan iki saatlik Hristodulidis-Kocias görüşmesinde, Rum ve Yunan hükümetlerinin somut eylemleriyle bölgesel iş birliklerinin masaya yatırıldığı haber verildi.Fileleftheros ise Rum ve Yunan Dışişleri bakanlıklarının, dünkü Hristodulidis-Kocias görüşmesinin, ikilinin bugün Kudüs’te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yapacakları görüşme bölümünü öne çıkarmayı yeğlediğine dikkat çekti.Diplomatik kaynaklarına dayanarak Atina’daki iki saatlik görüşmenin ana konusunun bölgesel iş birliklerinin ileri götürülmesine dair koordinasyon olduğunu belirten gazete, Hristodulidis ve Kocias’ın bugün İsrail’e giderek Netanyahu ile görüşeceğini yazdı.Haberde her üç ülkenin de bugün Kudüs’te gerçekleşecek üçlü görüşmeyi özellikle öne çıkardığı ancak hangi kararların alınacağı ve açıklama yapılıp yapılmayacağının netleşmediği belirtildi.Kocias’ın İsrail dönüşü Hristodulidis’le birlikte Rum tarafına gideceği ve Cuma günü Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le görüşeceği bilgisine de yer verildi.ANASTASİADİS PAZARTESİ ATİNA’YARum Yönetimi Başkanı Anastaiadis de önümüzdeki pazartesi Atina’ya giderek New York öncesinde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile koordinasyon toplantısı yapacak.Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Anastaiadis-Çipras görüşmesinde, Kıbrıs sorununda beklenen gelişmelerin ve Aralık ayında Atina’da düzenlenecek Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır üçlü zirvesiyle ilgili hazırlıkların da ele alınacağını açıkladı.BM Genel Kurulu’na da 27 Eylül’de hitap edecek olan Anastasiadis, hemen sonrasındaki günlerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.BM Genel Sekreteri’nin geçici danışmanı Lute dün Londra’da İngiltere’nin Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Sir Alan Duncan ile görüştü. İngiliz basınına, Duncan’ın görüşmede, başarısız olunmasına karşın Crans-Montana konferansında kayda değer ilerleme sağlandığına dair İngiliz tezini yinelediği haberi yer aldı.Lute bugün de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu nedeniyle Strazburg’da bulunan AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşecek.(ŞA/GÜL)