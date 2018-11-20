Hristodulidis, Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinde Müktesebatın Garanti Altına Alınmasından Dolayı Teşekkür Etti





Lefkoşa, 20 Kasım 18 (.): Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin egemenliği konusunda gösterdikleri dayanışma ve destekten dolayı AB içerisindeki ortaklara ve Avrupa Birliği’nden çıkma kararı -BREXIT- ile ilgili AB- İngiltere arasındaki müzakereleri yürüten Baş müzakereci Michel Barnie’ye, Güney Kıbrıs’ın teşekkürlerini sunduğu belirtildi.Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB Dışişleri ve Genel İşler Konseyi’nin dünkü çalışmaları çerçevesinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin egemenliği konusundaki destekten dolayı teşekkürlerini sunduğunu yazdı.Habere göre Hristodulidis, Birleşik Krallık’ın, Avrupa Birliği’nden çıkma kararına ilişkin varılan prensip anlaşmasındaki ilgili protokolü çok önemli olarak nitelendirdi. Hristodulidis ayrıca bunun, İngiliz Üs bölgelerinde Avrupa müktesebatının engelsiz uygulanmaya devam etmesini ve İngiliz Üsleri bölgesinde çalışan ve ikamet eden Avrupalı ve Kıbrıslı vatandaşların çıkar ve haklarını da garanti altına aldığını ifade etti.Hristodulidis, söz konusu metnin dengeli olduğunu, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden düzenli ve normal bir şekilde çıkışını garanti altına aldığını belirtti.Hristodulidis, “şu anda AB ile Birleşik Krallık’ın gelecekteki ilişkilerinin yolunun açıldığını” da söyledi.(FK/GÜL)