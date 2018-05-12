Hristodulidis, Keita İle Görüştü

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Misyonlarından Sorumlu Yardımcısı Bintou Keita, 3 günlük ziyaret için Ada’da. Keita, dün, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Hristodulidis-Keita görüşmesinde, Rum Yönetimi’nin BM Barış Gücü ile ilişkileri ve Barış Gücü’nün Güvenlik Konseyi emri uyarınca stratejik gözden geçirilmesindeki gelişmeler ele alındı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşme hakkında yapılan yazılı açıklamada, Hristodulidis’in Kieta’ya Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün, görev/yetkilerini etkin şekilde yerine getirme çabasına desteğini ilettiği kaydedildi.

(ŞA/SEL)

