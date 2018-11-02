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Hristodulidis İsrailli Yetkili İle Görüştü

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’a çalışma ziyareti gerçekleştirmekte olan Kamu Diplomasisi konularında İsrail Başbakanlık  Müsteşarı Michael Oren ile bir araya geldi. 

Hristodulidis İsrailli Yetkili İle Görüştü

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’a çalışma ziyareti gerçekleştirmekte olan Kamu Diplomasisi konularında İsrail Başbakanlık  Müsteşarı Michael Oren ile bir araya geldi. 

02 Kasım 2018 Cuma 10:38
Hristodulidis İsrailli Yetkili İle Görüştü
Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’a çalışma ziyareti gerçekleştirmekte olan Kamu Diplomasisi konularında İsrail Başbakanlık  Müsteşarı Michael Oren ile bir araya geldi. 
Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı ile İsrailli yetkili Oren arasındaki görüşmede, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü işbirliği, ikili konular ile enerji alanındaki gelişmelerin ele alındığını ve bölgesel ile uluslararası konularda ise görüş alış verişinde bulunulduğunu  yazdı.  
Habere göre görüşmede, kamu diplomasisi alanında iki ülkenin işbirliğinin daha da geliştirilmesi ele alındı. 
Hristodulidis, İsrailli yetkiliye, Kıbrıs sorununda son günlerdeki gelişmeler hakkında da bilgi verdi. 
GÜNEY KIBRIS-İSRAİL TATBİKATLARI TAMAMLANDI 
Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs ile İsrail silahlı kuvvetlerinin, “İason-2018” ile “Nikoklis-DAYID-2018” isimleri altında gerçekleştirdikleri tatbikatların dün başarıyla tamamlandığını yazdı. 
Tatbikatların, geçtiğimiz pazartesi günü başladığını yazan gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, iki ülke arasındaki askeri işbirliği programı çerçevesindeki tatbikatların, “Lefkoşa FIR hattı” içerisinde ve Güney Kıbrıs’ın kara alanının büyük bir bölümünde icra edildiğini belirtti. 
Habere göre “IASON-2018” tatbikatı sırasında RMMO  ile İsrail Hava Kuvvetleri personeli de eğitildi. 
(FK/ÖK)
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