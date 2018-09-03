Hristodulidis İle Prodromu’dan Kıbrıs Sorunu Konulu Açıklamalar

Lefkoşa, 3 Eylül 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum tarafının, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak izlenim yaratma ve sorumluluk yükleme oyunlarıyla ilgilenmediğini söyledi.



Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise Rum kesiminin hedefinin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması olduğunu yineledi.



Alithia gazetesinin “Herkesin Niyeti Orada Belli Olacak- Hükümetten BM Genel Sekreterinin İnisiyatifi Konusunda Mesajlar” başlıklı haberine göre, Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri’nin gelişme aşamasındaki inisiyatifiyle birlikte, herkesin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini ve Kıbrıs sorununda bir çözüme ulaşılmasını isteyip istemediğinin belli olacağını” söyledi.



BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute’un hali hazırda bazı temaslarda bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, Lute’un Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle de görüşme yapacağını anımsattı.



Lute’un, görüşmelerin tamamlanmasının akabinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i bilgilendireceğini belirten Hristodulidis, Guterres’in de ilgili tarafları bilgilendireceğini kaydetti.



“İlgili taraflar Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Lute’la görüşmesinde ifade ettiği şekilde karşılık vermesi halinde, müzakerelerin yeniden başlaması için perspektifler oluşacağını” savunan Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin çabalarının sonuçlarının beklenmesi tavsiyesinde bulundu.



Dikkatlerinin buraya odaklandığını ve bir sonuç çıkmasını umduklarını vurgulayan Hristodulidis, AB Dışişleri Bakanları’nın Avusturya’daki gayri resmi toplantısı sırasında, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle Lute’un temaslarını ele alma fırsatı bulduğunu ifade etti.



Habere göre, Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Atina’da yayımlanan “Ta Nea” gazetesine verdiği demeçte yer alan enerji konulu söylemlerini “Tehditler kimden gelirse gelsin zayıflık belirtisidir” şeklinde yorumladı.



“Kendilerinin tehditler, abartılı açıklamalar veya izlenim yaratacak hareketlerle faaliyette bulunmasının söz konusu olmadığını” ileri süren Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, enerji planlarının kesintisiz bir şekilde uygulanmasına devam ettiklerini sözlerine ekledi.



PRODROMU: “KALDIĞIMIZ YERDEN YENİDEN BAŞLANGIÇ”



Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise açıklamasında, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasının hükümetin temel isteği olduğunu belirtti. Müzakerelere ara verilene kadar önemli ilerleme sağlandığını ve Guterres çerçevesi-parametreleri olduğunu vurgulayan Prodromu, bunların “Kıbrıs’ı” normal bir devlet haline getireceğini ileri sürdü.



Gazeteye göre, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile hükümetin temel isteğinin, müzakerelerin, Türkiye’nin isteksizliği yüzünden kesintiye uğradığı yerden yeniden başlaması olduğunu” yineleyen Prodromu, “müzakerelerin kesintiye uğradığı yerden yeniden başlaması gerektiğini, çünkü o zaman kadar (müzakereler kesintiye uğrayana kadar), muhafaza edilmesi gereken bir ilerleme sağlandığına” işaret etti.



“Kıbrıs halkının orijinal demografik bileşiminin 4’e 1 oranında olmasının teminat altına alındığını ve ilk kez harita üzerinde iki devletin coğrafi bileşimine ilişkin tartışmanın başladığını” iddia eden Prodromu, “Fakat aynı zamanda, BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu altı parametreyle birlikte, Guterres çerçevesine de sahibiz. Bunların arasında Kıbrıs’ı normal çağdaş bir devletle birlikte, normal bir ülke haline getirecek güvenlik, garantiler/müdahale haklarının kaldırılması ve Türk ordusunun ayrılması konuları var” ifadelerini kullandı.



Prodromu, hükümetin ve bununla birlikte tüm siyasi güçlerin, onurlu bir uzlaşı için bir anlaşma, aynı zamanda işlevsel modern bir devlet istediğini de söyledi.



“Rum kesiminin, uluslararası hukuk ilkeleri ile Avrupa değerlerini dayanak alarak, refahın geleceğinin Kıbrıslı Türklerle birlikte olduğunun farkında olduğunu ve çabalarını bu gidişata yönelik yoğunlaştırmaya kararlı olduğunu” da savunan Prodromu, Kıbrıslı Türkleri de, maceralardan kaçınarak, ortak Avrupa geleceğini tercih etmeye çağırdı.



Fileleftheros gazetesine göre, Rum Ekologlar Hareketi de Çavuşoğlu’nun açıklamalarına yanıtında, bunlara tepki göstererek, bu açıklamalara hemen yanıt verilmesi gerektiğine işaret etti.



Konu, Fileleftheros gazetesinde “Lefkoşa Sorumluluk Oyununa Girmiyor- Kıbrıs Sorunuyla İlgili Düşük Tonlar- Lefkoşa Takip Etmiyor- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Yanıtında BM Genel Sekreterinin Prosedürüne Atıfta Bulunuyor”; Haravgi’de “Süreç Çözüme İlişkin İsteğe Karar Verecek- Hristodulidis’ten Çavuşoğlu’nun Tehditlerine Yanıt”; Politis’te ise “Görüşmeler Tamamlanana Kadar Sabır- Hristodulidis: BM Genel Sekreterinin Prosedürü Hepimizin Gerçekten Çözüm İsteyip İstemediğine Karar Verecek” başlıklarıyla yer buldu.



(İY/FEZ)



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