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Hristodulidis Hollanda’ya Gitti

Lefkoşa, 5 Kasım 18 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, terörle mücadele konulu “Akabe Süreci” toplantısına katılmak için dün, Hollanda’ya gittiği bildirildi.

Hristodulidis Hollanda’ya Gitti

Lefkoşa, 5 Kasım 18 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, terörle mücadele konulu “Akabe Süreci” toplantısına katılmak için dün, Hollanda’ya gittiği bildirildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:25
Hristodulidis Hollanda’ya Gitti

Lefkoşa, 5 Kasım 18 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, terörle mücadele konulu “Akabe Süreci” toplantısına katılmak için dün, Hollanda’ya gittiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bakanlar düzeyindeki bu toplantıya, Ürdün Kralı II. Abdullah, Hollanda Dışişleri Bakanı Mark Rutte ve AB ülkeleri, Kuzey Afrika, ABD ve Orta Doğu’dan bazı bakan ve üst düzey yetkilinin katılacağını yazdı.

Haberde, konferansın ana odağının, terörle daha etkin mücadele kapsamında bölgesel ve uluslararası işbirlikleri olacağı kaydedildi.

(GE/GÜL)

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