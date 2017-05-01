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01 Mayıs 2017 Pazartesi 11:00

Hristodulidis Hindistan’dan Cevap Verdi

DİSİ tarafından önerilen ve Rum okullarında işlenecek yıldönümlerini belirleme yetkisini meclisten alıp Eğitim Bakanlığı’na veren yasayı imzalamayıp Yüksek Mahkeme’ye göndermenin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tek seçeneği mi olduğu yolundaki tartışmalara, Sözcü Nikos Hristodulidis Hindistan’dan cevap verdi.

Hristodulidis Hindistan'dan Cevap Verdi
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“BAŞKAN,  ELİNDE, İHDAS EDİLEN YASANIN ANAYASAYA UYGUN OLMADIĞINA DAİR BAŞSAVCI GÖRÜŞÜ OLUR DA BUNU GÖRMEZDEN GELİRSE VAY HALİMİZE”

Lefkoşa, 1 Mayıs 17 (.): DİSİ tarafından önerilen ve Rum okullarında işlenecek yıldönümlerini belirleme yetkisini meclisten alıp Eğitim Bakanlığı’na veren yasayı imzalamayıp Yüksek Mahkeme’ye göndermenin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tek seçeneği mi olduğu yolundaki tartışmalara, Sözcü Nikos Hristodulidis Hindistan’dan cevap verdi.

Politis’in haberine göre “Gerçekten de, Yüksek Mahkeme’den, görüş belirtmesi talep edilen, anayasaya aykırı meseleler var” diyen Hristodulidis “Bir hukuk devletinde Başkan, elinde,  ihdas edilen yasanın anayasaya uygun olmadığına dair hukuk danışmanının, yani Başsavcının net görüşü olur ve bunu görmezden gelirse vay halimize” ifadesini kullandı.

Gazeteye göre Anastasiadis’in, DİSİ’nin sunduğu yasayla ilgili görüş istemek üzere Başsavcı aracılığıyla Yüksek Mahkeme’ye gönderdiği 25 Nisan 2017 tarihli hukuki gerekçe yazıda meclisin, Anayasanın kendisine verdiği yetkiyi genişletme hakkına  sahip olmadığı, Enosis Plebisiti bağlamında, okullarda anılacak yıldönümlerini belirleme yetkisini Eğitim Bakanlığı’na verebileceğini düşünmesinin hem kuvvetler ayrılığı ilkesini, hem de Anayasa’nın 61, 87 ve 179’uncu maddelerini ihlal olduğu kaydedildi.

(ŞA/ÖK)

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