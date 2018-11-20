Hristodulidis Brüksel’de Mogherını’yle Görüştü

Lefkoşa, 20 Kasım 18 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, dün Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle görüştüğü haber verildi.



Fileleftheros gazetesi “Türkiye’ye Yönelik Baskılar” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in önümüzdeki Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirilecek olan AB-Türkiye politik diyaloğu ışığında, Mogherini’den “Kıbrıs sorunu, Kıbrıs’la ilgili yükümlülükler ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) konularında yardım eli uzatmasını istediğini” yazdı.



Hristodulidis’in Mogherini’den 4 gidişata ilişkin müdahalede bulunmasını istediğini yazan gazete, bunları kısaca şöyle sıraladı:



“1. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ‘referans şartlarının’ belirlenmesiyle ilgili misyonu ışığında, Lefkoşa, AB’nin Türk muhataplarına, garantiler ve müdahale haklarına yer olmadığını ve AB’nin yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ı güvenceye alabilecek konumda olduğunu açıkça belirtmesini istiyor.



2. MEB ve Kıbrıs doğal kaynaklarından istifade edilmesi konusunda ise Lefkoşa, AB’den, Türkiye’yi her türlü eylem ve tehditten kaçınmaya çağırıp Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının altını çizen Avrupa Konseyi kararları çerçevesinde de konuyu gündeme getirmesini beklendiğini açıkça belirtti.



3. Türkiye’nin, gerek Avrupa Konseyi, gerek de Avrupa Komisyonu’nun tekrarlanan çağrılarına rağmen, inatla yerine getirmeyi reddettiği Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerin uygulanması.



4. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası örgütlere katılımına ilişkin Türk vetosunun kaldırılması.”



Elindeki bilgilerin, Mogherini’nin Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in tezlerine anlayış gösterdiği şeklinde olduğunu öne süren gazete, Hristodulidis’in buna paralel olarak Türkiye’nin gümrük birliğinin yükseltilmesi konusunu gündeme getirerek, Rum kesiminin buna rıza gösteremeyeceğini belirttiğini de aktardı.



“Edindiği bilgilere” göre, “Hristodulidis’in Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin yükseltilmesinin koşulunun, mevcut gümrük birliğinin temel şekliyle uygulanmasını oluşturduğunu” ifade ettiğini kaydeden gazete, bunun ise “Türk limanlarının Kıbrıs Cumhuriyeti’ne açılmasını gerektirdiğini” öne sürdü.



Gazete Rum Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise Hristodulidis’in Mogherini’yi, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve daha da spesifik olarak, özlü müzakerelerin bir an önce yeniden başlamasını sağlayacak “referans şartlarının” belirlenmesi için, Lute’un misyonu aracılığıyla, BM Genel Sekreteri tarafından sürdürülen çabalar konusunda bilgilendirdiğini iletti.



Gazete yapılan açıklamada “bu çerçevede, AB’nin, gerek özlü müzakerelerin yeniden başlaması, gerekse de bunların başarılı bir şekilde sonuçlanması yönünde oynaması mümkün belirleyici role değinildiğini” ekledi.



Hristodulidis’in görüşmede Rum Yönetimi’nin tek yanlı olarak ilan ettiği MEB’i içerisindeki enerji planlamalarının hayata geçirilmesine değindiğini de kaydeden gazete, Hristodulidis’in buna paralel olarak “Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının icra edilmesi aleyhinde bölgede yaptığı faaliyetlere” değindiğini de iletti.



Hristodulidis ile Mogherini’nin AB-Türkiye ilişkileri konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını yazan gazete, Hristodulidis’in “Ankara’nın, Kıbrıs’la ilgili yükümlülükleri de dahil olmak üzere, AB karşısında üstlendiği tüm yükümlülüklerini yerine getireceği mantığından hareketle, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini desteklediğini yinelediğini” ekledi.



Politis gazetesi ise haberinde, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin önümüzdeki Perşembe günü Ankara’da temaslarda bulunacağını ve bu temaslarında Kıbrıs sorununun da yer alacağını bildirdi.



Mogherini’nin AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Han’la birlikte, önümüzdeki Perşembe Ankara’da gerçekleştirilecek olan AB-Türkiye üst düzey politik diyaloğuna katılacağını kaydeden gazete, Hristodulidis’in dün “Politis 107,6’ya” yaptığı açıklamada, Mogherini’nin Ankara’da Kıbrıs sorununu da ela alacağını öne sürdüğünü iletti.



Gazeteye göre Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gerçekleştirmesi beklenen ziyareti konusunda ise ziyaret tarihiyle ilgili bazı belirtiler olsa da, bunun bizzat Lute tarafından açıklanacağını söyledi.



Gazete, Lute’un Mogherini’yle henüz görüşmediğini de ekledi.



Haber Alithia’da “Kıbrıs Bilgilendirmesiyle Türkiye’ye Gidiyor”, Haravgi’de ise “Mogherini MEB’deki Gelişmeler ve Kıbrıs Sorunuyla İlgili Bilgilendirildi” başlıklarıyla yer buldu.



(İY/GÜL)

