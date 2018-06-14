Hristodulidis Avusturya’ya Gitti

Lefkoşa, 14 Haziran 18: Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis temaslarda bulunmak amacıyla dün Avusturya’ya gitti.Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Avusturya’nın Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’le görüşeceğini yazdı.Avusturya’nın 2018 yılının ikinci yarısında Avrupa Konseyi dönem başkanlığını üstlenecek olması sebebiyle gerçekleşen ziyarette Hristodulidis ile Kneissl’in, Avusturya’nın öncelikleri, ikili ilişkiler ve Kıbrıs sorunu gibi konuları ele alacağı belirtildi.(SB/ÖK)