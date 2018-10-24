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Hristodulidis Abd’nin Bm Büyükelçisi Haley İle Görüşecek

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley ile 6 Kasım’da New York’ta görüşeceği bildirildi.

Hristodulidis Abd’nin Bm Büyükelçisi Haley İle Görüşecek

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley ile 6 Kasım’da New York’ta görüşeceği bildirildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:43
Hristodulidis Abd’nin Bm Büyükelçisi Haley İle Görüşecek

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley ile 6 Kasım’da New York’ta görüşeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Haley’in görevinden istifa etmiş olması ve yılsonu görevinden ayrılacak olmasına rağmen, görüşmenin, BM Barış Gücü ile ilgili gelişmeler açısından kritik bir randevu olduğunu yazdı.

Gazete, görüşmeye ABD\'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen’in de katılmasının beklendiğini kaydederken, Hristodulidis’in Haley ve Cohen ile görüşmesinin akabinde Washington’a geçerek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğini belirtti.

(GE/ŞEB)

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