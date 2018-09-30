Hristodulidis 8 Kasım’da Abd Dışişleri Bakanı İle Görüşecek





Lefkoşa, 30 Eylül 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in 8 Kasım’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceği bildirildi.Fileleftheros gazetesine göre Hristodulidis ile Pompeo’nun görüşmelerinin gündeminde enerji, iki ülke arasındaki ilişkiler, Kıbrıs sorunu ve UNFICYP’le ilgili konular yer alacak.Görüşmenin Washington’da gerçekleştirileceğini aktaran gazete, iki yetkilinin, BM Genel Kurulu çalışmaları sırasında yapılan temaslar sırasında değil de ayrı bir günde bir araya gelecek olmasının önemine dikkat çekti.Haberde aralık ayında da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Washington’a gideceği kaydedildi.Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın ABD temasları dışında başka temaslarının daha olacağını belirten gazete, 10 Ekim tarihinde Girit’te, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında üçlü zirve toplantısı gerçekleştirileceğini belirtti.Bu toplantıda, Fransa’nın da konulara göre üçlü görüşmelere katılmasının ilan edilmesinin beklendiğini aktaran gazete, yani tartışılacak konulara göre üçlü görüşmelerin dörtlü olacağını kaydetti.20 Aralık tarihinde ise Tel Aviv’de, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında üçlü görüşme yapılacağını aktaran gazete, toplantıya, Eastmed anlaşmasına imza atmak üzere İtalya Başbakanı’nın da çağrılacağını belirtti.Gazete Amerika’nın da, terör ve güvenlikle ilgili konularda İsrail ile yapılacak olan üçlü görüşmeye katılacağını belirtti.HRİSTODULİDİS GÖRÜŞMELERİN BAŞLAMASI UMUDUNU DİLE GETİRDİGazete bir başka haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York temaslarının ardından, Hristodulidis’in yaptığı açıklamaya yer verdi.Habere göre Hristodulidis, önümüzdeki süre içerisinde, BM Genel Sekreteri’nin geçici danışmanı Jane Holl Lute’un raporu ve yapılacak olan diğer çalışmalarla, olumlu sonuçlanacak perspektiflere sahip olacak özlü görüşmelere yeniden başlayacak konumda olunması dileğinde bulundu.Hristodulidis, New York’ta Akdeniz, Orta Doğu ve Körfrez ülkelerinden 20 yetkiliyle temaslarda bulunularak, bölgeyle, AB’yle ve uluslararası toplumla ilgili konuların görüşüldüğünü ifade etti.(HC/HÖ)