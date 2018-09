Hristodulidis Ve Neofitu’nun ABD Temasları

ÇİPRAS, NEW YORK’TA TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ABD’de temaslarda bulunacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, BM 73.Genel Kurul çerçevesinde New York’a gidecek olan Rum Yönetimi Başkan Nikos Anastasiadis’e eşlik edecek olan Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, yoğun bir programa sahip olacağını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, gerek mevkidaşları gerekse bölgesel ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Hristodulidis bu kapsamda Yunanistan, Cezayir, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Fas, Karadağ, Norveç, Umman Suriye, Tunus ve Filistin Dışişleri Bakanları ile görüşecek.

Hristodulidis ayrıca Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile birlikte üçlü görüşme gerçekleştirecek.

Hristodulidis’in, İtalyan mevkidaşı ile birlikte, Güney Kıbrıs ve İtalya’nın inisiyatifiyle kurulan, New York’taki Kültürel Mirasın Korunmasına ilişkin Dostlar Grubu’nun ilk bakanlar buluşmasına başkanlık edeceğini yazan gazete, Hristodulidis’in, Akdeniz İçin Birlik Genel Sekreteri ve Orta Doğu’daki Barış Sürecine İlişkin BM Özel Koordinatörü ile de temaslarda bulunacağını belirtti.

Habere göre Hristodulidis, İngiliz Milletler Topluluğu üye ülkeleri 18.Dışişleri Bakanları buluşmasının yanı sıra ABD Dışişler Bakanı’nın, AB üyesi 28 ülkenin Dışişleri Bakanlarına yönelik vereceği yemeğe de katılacak.

Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ürdün Kralı, Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları ile Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle yapacağı görüşmelerde de hazır bulunacak.

NEOFİTU DA ABD’DE

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde DİSİ Başkanı Averod Neofitu’nun, Washington ve New York’ta temaslarda bulunmak amacıyla bugün ABD’ye hareket edeceğini yazdı.

Habere göre Neofitu temasları çerçevesinde ABD federal hükümet yetkilileri, IMF ve düşünce kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

Gazete Neofitu’nun, Amerika Başpiskoposu Dimitrios ve ABD’de yaşayan Rumlar ile de temaslarda bulunacağını, 28 Eylül’de New York’ta gerçekleştirilecek olan “Invest in Cyprus” isimli forumda da konuşma yapacağını yazdı.

ÇİPRAS NEW YORK’TA TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I GÖRECEK

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, BM 73.Genel Kurulu için gideceği New York’ta, gelecek hafta, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ve Kıbrıs sorunu, mülteciler, Orta Doğu’daki durum, Türkiye’nin AB süreci ve ikili ilişkileri ele almasının beklendiğini yazdılar.

Yunanistan’daki diplomatik kaynaklara dayanarak gazete, Çipras-Erdoğan görüşmesine ilişkin tarihin henüz netleşmediğini yazan gazete Çipras’ın, 27 Eylül’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek Kıbrıs konusunda bugünkü durumu ele alacağını belirtti.

Haravgi gazetesi ise TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras arasındaki görüşmenin 25 Eylül’de gerçekleştirileceğini yazdı.

Habere göre söz konusu görüşmede iki ülke Dışişleri Bakanlarının da hazır bulunması bekleniyor.