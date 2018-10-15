Hristodulidis Ve Kadis Lüksemburg Yolcusu

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Tarım Bakanı Kostas Kadis, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Lüksemburg’a gittiler.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bugün ve yarın gerçekleştirilecek AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’ne katılmak amacıyla Lüksemburg’a gittiğini yazdı.

Gazete, Tarım Bakanı Kadis’in de, AB Tarım ve Denizcilik Konseyi toplantısına katılmak üzere Lüksemburg’a gittiğini, Kadis’in yarın ise İsrail’e giderek su ve çevre konularını ele alacağı temaslar yapacağını vurguladı.

