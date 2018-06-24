Hristodulidis, Türkiye’deki Seçimleri Değerlendirdi

: Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’deki başkanlık ve genel seçimler konusunda Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulundu.
Kathimerini gazetesine göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’deki seçimlerin, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin derhal yeniden başlamasına yol açacak olguların yaratılmasına neden olması temennisinde bulundu.
Hristodulidis ayrıca Türkiye’de, bugüne kadar sürdürülen müzakere şeklinin terk edilmesi ve olası bir başka çözümden söz edilmesinin, Güney Kıbrıs tarafından kabul edilmediğini belirtti.
Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin raporuna da değinerek, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa bir başka çözüm şekline ilişkin açıklamasından söz eden BM Genel Sekreteri’nin Türk hükümetiyle görüşmelerinde özellikle ele alınacak bir şey olduğunu düşündüğünü ifade etti.