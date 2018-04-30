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Hristodulidis, Suudi Arabistan’da temaslarda bulundu

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da, Suudi mevkidaşı Adil el-Cubeyr’le görüştü.

Hristodulidis, Suudi Arabistan’da temaslarda bulundu

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da, Suudi mevkidaşı Adil el-Cubeyr’le görüştü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:47
Hristodulidis, Suudi Arabistan’da temaslarda bulundu

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da, Suudi mevkidaşı Adil el-Cubeyr’le görüştü.

Fileleftheros gazetesi, “Türkiye İle Kıbrıs Arasında ‘Bir Başka Savaş’ – Lefkoşa’nın Suudi Arabistan, Türkiye’nin ise İran’la İşbirliğini Seçiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile Türkiye’nin “bilindik cephelerin yanı sıra bölgesel anlamda başka bir savaş daha vermekte oldukları” yorumunda bulundu.

Güney Kıbrıs’ın Suudi Arabistan, Türkiye’nin ise İran’la yakınlaşmayı seçtiği iddiasında bulunan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise dün Riyad’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr’le bir araya geldiğini yazdı.

Hristodulidis ve el-Cubeyr’in iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirme konusunda hem fikir olduklarını yazan gazete, önümüzdeki dönemde karşılıklı işbirliği ve ortak eylemler içeren anlaşmaların imzalanmasının beklendiğini vurguladı.

Gazete, Suudi Arabistan’ın Güney Kıbrıs’ta diplomatik misyonunu faaliyete geçirmesinin iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu katkı koyacağı konusunda da uzlaşıya varıldığını belirterek ticari, ekonomik ve yatırım amaçlı karşılıklı ziyaretlerin yapılması konusunda da iki bakanın hem fikir olduklarını aktardı.

Habere göre, Hristodulidis ayrıca Kıbrıs sorunu hakkında mevkidaşını “bilgilendirdi”.

Gazete, Hristodulidis’in Suudi Arabistan temasları çerçevesinde dün ayrıca Ticaret Odaları Konseyi Başkan Yardımcısı Sami Al Obaidi ve Turizm Komitesi Tarihi Eserler ve Müzeler Başkan Yardımcısı Jamal Omar’la da görüştüğünü aktardı.

Görüşmelerde, işbirliğinin karşılıklı olarak ilerletilmesi yönünde görüş ve niyetler ortaya kondu.

 

Son Güncelleme: 30.04.2018 11:18
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