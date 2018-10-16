Hristodulidis Strazburg’ta Mülteciler Konusunu Anlattı

RUM YÖNETİMİ, AB’DEN, GERİ KABUL ANTLAŞMASINI GÜNEY KIBRIS İÇİN DE UYGULAMASI İÇİN TÜRKİYE NEZDİNDE GİRİŞİMDE BULUNMASINI İSTİYOR



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, mülteciler konusunu görüşmek üzere Lüksemburg’da toplanan AB Dışişleri Konseyi’nde Güney’e mülteci gidişinde artış olduğundan söz etti.

Politis ve diğer gazetelere göre, Hristodulidis, Güney’e, Türkiye, KKTC ve komşu ülkelerden giden mültecilerde artış olduğunu anlattı; “Endişe verici” diye nitelediği bu durumun, AB’nin ortak eylemlerle top yükün göğüslemesi gereken bir mesele olduğunu da söyledi.

Fileleftheros ise Rum Yönetiminin, sığınma taleplerinde kendisini birinci sıraya çıkaran mülteci akışındaki artışı göğüslemek için AB’den yardım eli istediğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, mülteciler konusunun, Brüksel’de Perşembe günü düzenlenecek Avrupa Zirvesi çerçevesinde ele alınacak olması nedeniyle dün Strazburg’da Avrupalı mevkidaşlarına bilgi verdi ve İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in geçen Cuma günü yaptığı gibi Güney Kıbrıs’ın operasyonel ve mali açıdan desteklenmesi taahhüdünün yerine getirilmesini istedi.

Hristodulidis Türkiye’nin, AB ile geçerli olan geri kabul anlaşmasını Güney Kıbrıs için uygulamadığını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Perşembe günkü Avrupa Zirvesi’nde bu konuyu denkleri ve ilgili AB örgütleriyle konuşacağını açıkladı.

Rum Yönetiminin Brüksel’den, geri kabul antlaşmasını Güney Kıbrıs için de uygulaması maksadıyla Ankara nezdinde girişimde bulunmasını istediğini yazan gazete, Eurostat’ın Güney Kıbrıs’ı AB ortalamasına göre yüzde 600 gibi rekor bir oranla siyasi sığınma taleplerinde birinci sırada gösterdiğini belirtti.

Haberde Anastasiadis’in AB liderlerine gönderdiği mektupta “bu (artış) eğilim devam ederse düzeltilmesi imkansız, çok zor durumda kalacaklarını ilettiği, Komisyon’un da Başkanı Jean Claude Juncker aracılığıyla operasyonel ve mali destek taahhüt ettiğini, bunun da Rum Yönetiminde beklenti yarattığı kaydedildi.

Gazete AB’nin ilgili komitesinin başkanı (Yunan) Dimitris Avraamopulos’un dün Ankara’da, AB-Türkiye mülteci anlaşmasının uygulanması konusunda temaslarda bulunduğunu da hatırlattı.

