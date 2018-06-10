"Hristodulidis, Sözlü Nota Konusunda Açıklama Yaptı"

Lefkoşa, 10 Haziran 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın Kuzey Kıbrıs’ta bulunan tarihi eserleri ziyaret etmemeleri konusunda Güney Kıbrıs’ta bulunan elçiliklere gönderdiği sözlü nota konusunda açıklama yaptığı belirtildi.

Alithia gazetesi, “Sözlü Notanın Ardından Ateşleri Söndürüyor” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in, sözlü notayla ortaya çıkan meseleye çözüm bulunması için inisiyatif üstlendiğini yazdı. Haberde, Rum Eski Eserler Dairesi Müdürü’nün ilgili mektubunun eşlik ettiği notanın, Güney Kıbrıs’taki diplomatik misyonlarda yoğun bir hoşnutsuzluğa sebep olduğu kaydedildi.

Gazeteye göre, Hristodulidis, “İlgili mevzuatın, kültürel miraslarının tahrip edilmesi konularıyla ilgili olarak 1974 yılının akabinde oluşturulduğunu; bununla birlikte, işgal dolayısıyla var olan anormal durum yüzünden, kültürel zenginliğin restore edilmesi gerektiği” iddiasında bulundu.

ANKET

Habere göre, Hristodulis, “Türk vatandaşlarının yüzde 40’ının, Kıbrıs’ta iki devlet arzu ettiğini gösteren anket” konusundaki bir soruyu yanıtında, böyle bir anketin kendilerini meşgul etmemesi gerektiğini belirtti. Hristodulidis, “Çünkü kendi kanaatlerinin, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların ezici çoğunluğunun, mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümünü teşkil edemeyeceği ve en kısa zamanda sona ermesi gerektiğini kabul ettikleri şeklinde olduğunu” ifade etti.

EXXON-MOBIL BAŞKAN YARDIMCISININ TEMASLARI

Hristodulidis, Amerikan Exxon-Mobil şirketi başkan yardımcısının geçtiğimiz Cuma günü gerek kendisi, gerek de Rum Enerji Bakanıyla gerçekleştirdiği temaslar konusundaki bir soruyu yanıtında, bundan ötürü duyduğu memnuniyeti belirterek, planlamanın normal şekilde sürdüğünü ve Exxon-Mobil’in prosedürlerin hızlandırılma konusunda istek belirttiğini sözlerine ekledi.



