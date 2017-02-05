Güney Kıbrıs:
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05 Şubat 2017 Pazar 08:52

Hristodulidis: “Siyasi Eşitlik Dönüşümlü Başkanlığı Gerektirmez”

Hristodulidis: 'Siyasi Eşitlik Dönüşümlü Başkanlığı Gerektirmez”
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Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Türk tarafının talebi olan dönüşümlü başkanlığın “siyasi eşitliğin bir gerekliliği olmadığı” iddiasında bulundu.

Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunu ve müzakere sürecine ilişkin röportajına geniş yer verdi.

Hristodulidis röportajında özetle, Kıbrıs Rum tarafının, özellikle AB üyesi olan bir ülkede 2017 yılında garantilerden ve yabancı askerlerin varlığından söz edilemeyeceği şeklindeki tezinin yabancı muhatapları tarafında kabul gördüğünü iddia etti.

Müzakerelerde sağlanan ilerlemeye rağmen daha fazla müzakere edilmesi gereken zor ve hassas konuların bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, Türkiye’nin çözümden sonra Türk vatandaşları için de dört özgürlüklerin uygulanması talebinin ise kabul edilemez olduğunu öne sürdü.

Hristodulidis, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümünden elde edeceği faydaları anlaması durumunda çözüme yönelik adımlar atacağını iddia ederken Kıbrıs Türk tarafının dönüşümlü başkanlık talebine ilişkin bir soruya ise “Kıbrıs Türk tarafının konuyu siyasi eşitlik temelinde gündeme getirdiğini” söyleyerek yanıt verdi.

Hristodulidis, “Bizim görüşümüz bundan farklı. Biz, siyasi eşitlik için dönüşümlü başkanlığın gerekli olmadığını, federal düzeyde karar alma süreçlerine etkin katılımın bunu sağlayacağını düşünüyoruz. Bu etkin katılım da, yürütme yetkisi düzeyinde -ki sadece bunda değil- varılan uzlaşılarla sağlanıyor” şeklinde konuştu.


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