Hristodulidis New York’ta Birçok Mevkidaşıyla Bir Araya Gelecek

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, New York’taki BM Genel Kurulu çalışmaları dolayısıyla birçok ülkenin Dışişleri Bakanıyla görüşecek.



Politis gazetesi New York ziyaretinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eşlik eden Hristodulidis’in, bugün ,Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile bir görüşme yapacağını yazdı.



Habere göre Hristodulidis, politikalarının temel unsurunun, Güney Kıbrıs’ın Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki rolünü ve bölgedeki medyan okumaları göğüsleme çabası çerçevesinde uluslararası toplum için sahip olabileceği değeri öne çıkarmak olduğunu ifade etti.



BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde Yunanistan, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar, Suriye, Irak, Fas, Cezayir, Filistin ve Tunus’tan mevkidaşlarıyla görüşmeler ayarlandığını ifade eden Hristodulidis, Kıbrıs bölgesindeki kışkırtmaları öne çıkarma çabası çerçevesinde, Akdeniz İçin Birlik Genel Sekreteri, Arap Birliği Genel Sekreteri, BM Ortadoğu Özel Koordinatörü ve Amerikan-Yahudi Komitesi Üyeleri ile görüşmeler yapacağını belirtti.



Hristodulidis, ayrıca Ortadoğu’yla ilgili düzenlenen kapalı oturuma, AB’nin Suriye ve Libya’daki gelişmelerle ilgili düzenleyeceği görüşmelere, Amerika Dışişleri Bakanı’nın transatlantik ilişkileriyle ilgili düzenleyeceği çalışma yemeğine katılacağı bilgisini verdi.



Hristodulidis, tüm bu görüşmelerde, Güney Kıbrıs’ın belirli faaliyetler içerisinde gerek ikili, gerekse çoklu düzeyde bölgede oynadığı rolü ortaya koyma ve bölgede bulunan ülke ve AB üye ülkesi olarak her türlü ortak kışkırtmanın göğüslenmesi yönündeki çalışmalara katılmaya hazır olduğunu dile getirme fırsatına sahip olacağını belirtti.