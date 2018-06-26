Hristodulidis “NATO üyesi olmayan AB üyelerinin AB-NATO iş birliğine eşit katılımını” istedi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, NATO üyesi olmayan AB üyesi ülkelerin AB-NATO iş birliğine eşit katılımı talebinde bulundu.

Alithia, Hristodulidis’in dün Lüksemburg’da gerçekleştirilen AB Dış Konular Konseyi çalışmalarına katıldığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, AB içerisinde Yapısal Savunma İş birliğini, NATO üyesi olmayan AB üyesi ülkelerin AB-NATO iş birliğine eşit katılımını, Ürdün’ün mülteciler konusunda ve Arnavutluk’un da Avrupa perspektifinin desteklenmesini istedi.

PESCO (AB’nin kalıcı yapılandırılmış savunma anlaşması) konusunun görüşülmesi sırasında PESCO ile “AB’nin savunma ve güvenlik alanlarında olanaklarını ve özerkliğini ve AB’nin Dünya Stratejisi’nin uygulanmasını güçlendirildiğini” belirten Hristodulidis, “Bu, Avrupa iş birliği ayağı, NATO ile kurumsal iş birliği çerçevesi olmayan Kıbrıs için hayati önem taşımaktadır” dedi.

AB-NATO işbirliği konusunda görüş alış verişine geçildiğinde ise Hristodulidis, (NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de huzurunda) Güney Kıbrıs’ın, bu iki kurumun sıkı iş birliği ve koordinasyonunun gereğine destek verdiğini ancak bu iş birliğinin “örgütlerden her birinin karar almadaki özerkliğine mutlak saygı, üye devletlerin ortak faaliyetlere eşit katılımına ve mütekabiliyet esasına olanak tanıyacak şekilde yapılması gerektiğini” söyledi

Gazete dünkü toplantının gündemine, Rum yönetiminin talebi üzerine mülteciler konusunda Ürdün’ün desteklenmesi konusunun da alındığını ve 28’lerin bu ülkeye destek yöntemlerini incelediğini yazdı.

Fileleftheros haberi, “Kıbrıs’ın Ürdün Konusunda Katalizör Rolü” başlığıyla aktardı ve Nikos Hristodulidis’in Ürdün’le ilgili inisiyatifinin Yüksek Temsilci Federica Mogherini ve diğer dışişleri bakanlarının takdirini aldığını yazdı.