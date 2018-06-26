banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94590
ALTIN
188.715
DOLAR
4.6647
STERLİN
6.1749
EURO
5.4427
Karaoğlanoğlu’nda 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı!
Son Dakika
Karaoğlanoğlu’nda 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı!
Otelden Hellim Çalan Çalışan Tutuklandı
Otelden Hellim Çalan Çalışan Tutuklandı
Lefkoşa’da Dün Bir Araç Yandı!
Lefkoşa'da araç yangını!
Özersay’dan Çavuşoğlu’na Tebrik Telefonu...
Özersay’dan Çavuşoğlu’na Tebrik Telefonu...
banner282

Hristodulidis “NATO üyesi olmayan AB üyelerinin AB-NATO iş birliğine eşit katılımını” istedi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, NATO üyesi olmayan AB üyesi ülkelerin AB-NATO iş birliğine eşit katılımı talebinde bulundu.

Hristodulidis “NATO üyesi olmayan AB üyelerinin AB-NATO iş birliğine eşit katılımını” istedi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, NATO üyesi olmayan AB üyesi ülkelerin AB-NATO iş birliğine eşit katılımı talebinde bulundu.

26 Haziran 2018 Salı 07:27
Hristodulidis “NATO üyesi olmayan AB üyelerinin AB-NATO iş birliğine eşit katılımını” istedi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, NATO üyesi olmayan AB üyesi ülkelerin AB-NATO iş birliğine eşit katılımı talebinde bulundu.

Alithia, Hristodulidis’in dün Lüksemburg’da gerçekleştirilen AB Dış Konular Konseyi çalışmalarına katıldığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, AB içerisinde Yapısal Savunma İş birliğini, NATO üyesi olmayan AB üyesi ülkelerin AB-NATO iş birliğine eşit katılımını, Ürdün’ün mülteciler konusunda ve Arnavutluk’un da Avrupa perspektifinin desteklenmesini istedi.

banner277
PESCO (AB’nin kalıcı yapılandırılmış savunma anlaşması) konusunun görüşülmesi sırasında PESCO ile “AB’nin savunma ve güvenlik alanlarında olanaklarını ve özerkliğini ve AB’nin Dünya Stratejisi’nin uygulanmasını güçlendirildiğini” belirten Hristodulidis, “Bu, Avrupa iş birliği ayağı, NATO ile kurumsal iş birliği çerçevesi olmayan Kıbrıs için hayati önem taşımaktadır” dedi.

AB-NATO işbirliği konusunda görüş alış verişine geçildiğinde ise Hristodulidis, (NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de huzurunda) Güney Kıbrıs’ın, bu iki kurumun sıkı iş birliği ve koordinasyonunun gereğine destek verdiğini ancak bu iş birliğinin “örgütlerden her birinin karar almadaki özerkliğine mutlak saygı, üye devletlerin ortak faaliyetlere eşit katılımına ve mütekabiliyet esasına olanak tanıyacak şekilde yapılması gerektiğini” söyledi

Gazete dünkü toplantının gündemine, Rum yönetiminin talebi üzerine mülteciler konusunda Ürdün’ün desteklenmesi konusunun da alındığını ve 28’lerin bu ülkeye destek yöntemlerini incelediğini yazdı.

Fileleftheros haberi, “Kıbrıs’ın Ürdün Konusunda Katalizör Rolü” başlığıyla aktardı ve Nikos Hristodulidis’in Ürdün’le ilgili inisiyatifinin Yüksek Temsilci Federica Mogherini ve diğer dışişleri bakanlarının  takdirini aldığını yazdı.

banner288
Son Güncelleme: 26.06.2018 10:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta Dün Meydana Gelen İki Ayrı Trafik Kazasında Biri Çocuk İki Kişi Hayatını Kaybetti
Güney Kıbrıs’ta Dün Meydana Gelen İki Ayrı Trafik Kazasında Biri Çocuk İki Kişi Hayatını Kaybetti
Galanos Derinya Sınır Kapısının Açılmasının Ertelenmesinin Önerilebileceğini Söyledi
Galanos Derinya Sınır Kapısının Açılmasının Ertelenmesinin Önerilebileceğini Söyledi
Rusça Yayın Yapacak TV Kanalı İçin İzin Başvurusu Yapıldı
Rusça Yayın Yapacak TV Kanalı İçin İzin Başvurusu Yapıldı
Kayıp Şahıslar Komitesi Brüksel’de!
Kayıp Şahıslar Komitesi Brüksel’de!
ESK’den Afrika Gazetesinin Toplatılmasına Tepki Açıklaması
ESK’den Afrika Gazetesinin Toplatılmasına Tepki Açıklaması
Neofitu, İsrail’deki Temaslarını Tamamladı
Neofitu, İsrail’deki Temaslarını Tamamladı
Rum siyasi partileri Türkiye’deki seçim sonuçlarını değerlendirdi
Rum siyasi partileri Türkiye’deki seçim sonuçlarını değerlendirdi
AKEL, Anastasiadis’i inandırıcı bulmadı
AKEL, Anastasiadis’i inandırıcı bulmadı
Doherty Anastasiadis ile BM barış gücü’nü görüştü
Doherty Anastasiadis ile BM barış gücü’nü görüştü
II. Hrisostomos ameliyat oldu
II. Hrisostomos ameliyat oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim