Hristodulidis: “Lute’un Gelişi Kıbrıs Sorununa İlişkin Hakikat Zamanı Anlamına Gelecek”

: Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, gelişinin, “tüm olguları netleştireceğine göre”, Kıbrıs sorununa ilişkin “hakikat zamanı” anlamına geleceğini belirtti.

Rum radyosuna özel açıklamalarda bulunan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, herhangi bir yeni çabanın, başarıyla taçlandırılması gerektiğini, olası yeni bir başarısızlığın ise olumsuz gelişmelere neden olacağını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Ada’daki temaslarının ardından Türkiye’ye, bunun ardından ise Yunanistan ve İngiltere’ye gideceğini ifade eden Hristodulidis, Kıbrıs sorununun Avrupai bir sorun olması nedeniyle de, Fransa’nın etkin müdahil olmasını talep ettiklerini belirtti.

