Hristodulidis, Lute Londra’ya gitmeden Hunt ile görüşecek

SONBAHARDA MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASINA YÖNELİK GELİŞME VE GÜVENLİK VE ÇÖZÜMÜN İŞLEYEBİLİRLİĞİNE DAİR TÜRK TEZLERİNDE DEĞİŞİM BEKLENTİSİ



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için geçici atadığı danışmanı Jane Holl Lute’un Londra ziyareti öncesinde İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile Kıbrıs sorununu görüşecek.

Fileleftheros “Yeniden Hareket Etmeye Başladı” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununun uzun durgunluk döneminin ardından, BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta yapılacak görüşmeler ve Jane Holl Lute’un ziyaretleri ile yeniden hareketlenmeye başladığına dikkat çekerken Hristodulidis’in hafta sonuna doğru İngiliz dengi ile görüşeceğini haber verdi.

Hristodulidis-Hunt görüşmesinin, Lute’un İngiltere’de yapacağı temasların hemen öncesinde yer alacağına dikkat çekilen habere göre, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayrı resmi toplantısı (GYMNICH) çerçevesinde yer alacak bu görüşme Hunt’un talebi üzerine gerçekleşecek. Hristodulidis-Hunt görüşmesinde Kıbrıs sorunu ve Brexit olarak tanımlanan İngiltere’nin AB’den çıkışıyla ilgili gelişmeler ele alınacak.

RUM TARAFI SONBAHARDA GELİŞME BEKLENTİSİNDE

Rum Sözcü Vekili Klelia Vasiliu, Rum yönetiminin sonbaharda, müzakerelerin Crans-Montana’da koptuğu yerden yeniden başlamasına olanak tanıyacak gelişmeler olması ve Türkiye’nin güvenlik ve çözümün işleyebilirliği meselelerindeki tezlerinde değişim beklentisi içerisinde olduğunu açıkladı.

“Hükümet Genel Sekreter’in, Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un temas ve istişarelerinden çıkaracağı sonuçları büyük bir merakla bekliyor” diyen Vasiliu bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Rum yönetiminin “BM kararları ve Doruk Anlaşmaları, AB ilkeleri, değerleri ve müktesebatına dayalı bir çözüm hedefine bağlı olduğunu” söyledi.

Klelia Vasiliu, “Kıbrıs Genel Sekreter’in koyduğu parametrelere uygun olarak normal bir devlete, Kıbrıs toprağının yüzde 37’sini istila eden ve işgalinde bulunduran bir üçüncü devletin çıkar ve taleplerine değil yalnız kendi vatandaşlarına hizmet eden bir devlete dönüşmeli” ifadesini de kullandı.

MÜZAKERE MASASINA DÖNMEYE HAZIR AMA…

Öte yandan Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, Mihalakis Paridis isimli EOKA’cı için düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Kadis “Ancak müzakerelerin olumlu sonuçlanmasının sağlanması için bütün müdahil tarafların karşılıklı saygı ve iyi niyete dayalı bir diyalog olmasına olanak tanıyacak şartların yaratılması elzemdir” dedi.

“ANASTASİADİS ORTAYA ÇIKIP NİYETİNİ GÖSTERSİN”

AKEL, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’ten, “ortaya çıkıp müzakerelerin yeniden başlaması konusunda niyetini göstermesini” istedi.

Bir anma töreninde AKEL adına konuşan Milletvekili Aristos Damianu, BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması için Lute’u atadığını, bu yöndeki temasların sürdüğünü hatırlatarak “Başkan Anastasiadis uluslararası toplumu tezlerimizin haklılığına ikna etmek için uluslararası kampanya başlatmalı” dedi.

“KIBRISLI TÜRKLERİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK DURUM KULLANILSIN”

ELAM ise açıklama yayımlayarak “Hükümet, Türk Lirası’nın neredeyse yüzde 60 değer kaybetmesi yüzünden sahte devletin içerisine girdiği kötü ekonomik durumu ve bunun etkisiyle Kıbrıslı Türklerin artık temel ihtiyaç ürünlerini bile almakta zorlanmasını, milli çıkarlarımız lehine doğru strateji belirleyerek kullanılmalıdır” görüşünü ortaya koydu.

Alihtia, Klelia Vasiliu ve Kostas Kadis’in açıklamalarını “Sonbaharda Gelişmeler Olsun Dileği” ve AKEL Milletvekili Damianu’nun açıklamasını da “Başkan Uluslararası Kampanya Başlatsın” başlığıyla aktardı.

Politis, Rum Sözcü Vekili Klelia Vasiliu’nun dünkü açıklamasını “Hükümet ‘Büyük Merakla’ Bekliyor… Hükümet Sözcü Vekili Kıbrıs Rum Tarafının Lute’un Raporunu Beklemekte Olduğunu Açıkladı” başlığıyla verdi.

