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Hristodulidis, Kiprianu İle Kıbrıs Sorununu Görüştü!

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşme yaptığı bildirildi.

Hristodulidis, Kiprianu İle Kıbrıs Sorununu Görüştü!

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşme yaptığı bildirildi.

05 Haziran 2018 Salı 09:21
Hristodulidis, Kiprianu İle Kıbrıs Sorununu Görüştü!

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşme yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, AKEL bürosunda gerçekleşen görüşmede, Hristodulidis ile Kiprianu’nun Kıbrıs sorununda gelinen son aşama ve Kiprianu’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis aleyhinde son günlerde yaptığı sert eleştirilerin ele alındığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis ile Kiprianu’nun, Kıbrıs sorununda yaşanabilecek herhangi bir gelişmenin, Türkiye’de yapılacak seçimin akabinde yaşanabileceği konusunda hemfikir olduklarını kaydederken, Hristodulidis’in, mevcut konjonktürle Kıbrıs sorununa çözüm bulunamayacağını, Kiprianu’nun da Türkiye’deki seçim ve BM’nin Özel Danışman atamasının akabinde, kimin gerçekten çözüm istediğinin ortaya çıkacağını söylediğini belirtti.

Habere göre Kiprianu, Hristodulidis’e AKEL’in ilerleyen dönemde hangi çerçevede ilerleyeceğine dair bilgi vererek, Türkiye’deki seçimin ardından, müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli olan ön koşulların dile getirilmesinin önemine işaret etti.

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Rum Hükümeti’ni neden eleştirdiği konusuna da açıklık getiren Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması halinde ülkenin geleceğinin ne olacağı konusunda endişe duymalarının, Hükümet’i eleştirmelerinin tek sebebi olduğuna vurgu yaptı.

AKEL’in, kimse için “hain” nitelendirmesinde bulunmadığını belirten Kiprianu,  kendisinin, zaman geçmesinin ve böylelikle aşama aşama bölünmeye doğru gidilmesine izin verilmesinin hainlik olduğunu söylediğini ifade etti.

Gazete, Hristodulidis’in Kiprianu ile yaptığı görüşmeyi “oldukça verimli” olarak nitelendirdiğini ve mevcut konjonktürün, ne Rumlara, ne de Kıbrıslı Türklere hizmet ettiğini kaydettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazete, Hristodulidis ile Kiprianu’nun, ortak hedefin Kıbrıs sorununun BM kararları zemininde çözülmesi olduğu konusunda hemfikir olduklarını yazdı.

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Son Güncelleme: 05.06.2018 12:27
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