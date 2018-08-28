Hristodulidis: “Kıbrıs Sorunu Çok Kritik Bir Döneme Giriyor”

“MEVCUT DURUMUN KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ OLAMAYACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çok kritik bir döneme girmekte olduğunu söyledi.



Alithia gazetesinde yer alan habere göre, “Super Sport FM’e” açıklamada bulunan Hristodulidis, BM Genel Sekreteri tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak görevlendirilen geçici özel danışman Jane Holl Lute’un yeni girişimiyle gelişme halindeki temaslara atıfta bulundu.



Lute’un Eylül ayının ilk 15 günü içerisinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i bilgilendireceğini ifade eden Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise 27–28 Eylül tarihleri civarında New York’ta yapılacak görüşmede, BM Genel Sekreteri tarafından resmi olarak bilgilendirilmesinin beklendiğini kaydetti.



Gazeteye göre Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Lute ile gerçekleştirdiği görüşmede “gerek Rum kesiminin niyetleri, gerekse olumlu bir sonuca nasıl ulaşılabileceği konusunda net olduğunu” da ifade etti.



Hristodulidis, ilgili sorulara yanıtında “Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) Kıbrıs sorununun çözümü olmadan adadan olası bir şekilde ayrılmasının, yalnızca Kıbrıs’ta ve iki toplumda değil, geniş bölgede de kötü etkilere sahip olacağı” görüşünü de ortaya koydu.



Habere göre “diğer taraftan ve özellikle Kıbrıs Türk liderliğinden gelen bazı olumlu mesajları” da yorumlayan Hristodulidis, kamuoyu önünde bir tartışmaya girmek istemediklerini belirterek, bu yüzden çoğu kez bilinçli olarak (bunlara) yanıt vermediklerini söyledi.



“Sorumluluk yükleme oyununun kendilerini ilgilendirmediğine” de vurgu yapan Rum bakan, “kendilerini yalnızca konunun özü ve sürecin tümünün nasıl ilerleyebileceğinin ilgilendirdiğini, çünkü mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümü olamayacağını çok iyi bildiklerini” savundu.



“Mevcut durumun hem Kıbrıslı Rumlar, hem de Kıbrıslı Türkler için tehlikelere gebe olduğunu” da belirten Hristodulidis, tercihlerinin net olduğunu dile getirerek “bütünüyle AB ilke ve değerleri temelinde faaliyet gösterecek ve bu şekilde, gerek bölgedeki rolü, gerekse de genel olarak geleceğiyle ilgili tüm perspektif ve dinamiklerini kullanacak olan yeniden birleşmiş bir vatan arzu ettiklerini” dile getirdi.



Hristodulidis son olarak “bundan ötürü hepimizin (Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler) kaygısı ve odaklanmamız gereken şey, Kıbrıs halkının geleceği açısından kabul edilemez ve tehlikeli olan mevcut durumun en kısa zamanda nasıl sona ereceğidir” ifadesini de kullandı.



HRİSTODULİDİS PERŞEMBE GÜNÜ VİYANA’DA İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI’YLA GÖRÜŞECEK

Bu arada gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in önümüzdeki Perşembe günü AB Dışişleri Bakanlarının gayri resmi toplantısı çerçevesinde Viyana’da, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile görüşeceğini de anımsattı.



Görüşmeyi Hunt’un talep ettiğini ve bunun, Hunt’un Dışişleri Bakanlığı’na atanmasından sonra Rum muhatabıyla yapacağı ilk görüşme olacağını kaydeden gazete, Hunt-Hristodulidis görüşmesinin önemli olduğunu, çünkü Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması olasılığını araştırmakta olan Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici özel danışman Jane Holl Lute’un Londra ziyaretinin yakın olduğuna işaret etti.



Lute’un Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşmesinin 11 Eylül, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşmesinin ise 13 Eylül olarak belirlendiğini anımsatan gazete, Lute-Hunt görüşmesinin tarihinin ise henüz belli olmadığını ekledi.



Hunt-Hristodulidis görüşmesinde Kıbrıs sorunu ile İngiltere’nin AB’den çıkış sürecinin (Brexit) ele alınacağını kaydeden gazete, Hristodulidis’in ilgili soruya yanıtında, ele alınacak konulardan birinin Lute’un Eylülün ilk 15 günü içerisinde Londra’da gerçekleştireceği temaslar olacağını söylediğini de ekledi.



THERESE MAY’IN KIBRIS SORUNU KONULU MEKTUBU RUM BASININDA



Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’ın, Milletvekili Theresa Villiers ve diğer milletvekillerine hitaben yazdığı Kıbrıs sorunu konulu mektup bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.



Haber Alithia’da “Kıbrıs Sorununun Çözümü Mümkün”, Haravgi’de “May Kıbrıs Sorununun Çözümünün Mümkün Olduğunu Söylüyor- Üç Garantör Güç Crans-Montana’da Çözüme Her Zamankinden Daha Yakındı”, Politis’te “ Bir Çözüm Mümkün”, Fileleftheros’ta ise “İngiltere Başbakanı Herkesin Crans-Montana’da Cesaret Gösterdiğini Söyledi” başlıklarıyla yer aldı.



AKEL: “KIBRIS SORUNUNDA HAKİKAT VAKTİ YAKLAŞIYOR”



Fileleftheros ve Haravgi’ye göre, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise açıklamasında, Kıbrıs sorunundaki hakikat vaktinin yaklaştığını savundu.



Stefanu “Kıbrıs sorununun perspektifinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununda yeni bir girişim üstlenip üstlenmeyeceği kararıyla değerlendirileceğini” de belirtti.



AKEL, Rum kesiminin böyle kritik zamanlarda, BM kararlarında tarif edilenin haricindeki başka çözümlerle ilgili her türlü tartışmayı dışlayarak, özlü bir diyaloğa dahil olmaya hazır olduğu mesajları vermesinin büyük öneme sahip olduğunu da ifade etti.



AKEL, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in son dönemlerde yaptıkları açıklamaların doğru gidişata yönelik olduklarını da ekledi.



