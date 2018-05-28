Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
106079
ALTIN
191.562
DOLAR
4.5900
STERLİN
6.1152
EURO
5.3545
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
İntihar eden kişi kurtarılamadı
İNTİHAR EDEN KİŞİ KURTARILAMADI
Kendi kendini yaralayan ve apartmandan atlayan genç hayatını kaybetti
26 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
banner282
Flaş Haber
Acil kan aranıyor
Kapat

Hristodulidis: “Kıbrıs sorunu başka, enerji başka”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, enerji planlarının başka, Kıbrıs sorununun başka olduğunu ve Rum Yönetimi’nin enerji planlarının normal seyrinde ve tüm “Kıbrıslıların” menfaatine olacak şekilde devam edeceğini söyledi.

Hristodulidis: “Kıbrıs sorunu başka, enerji başka”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, enerji planlarının başka, Kıbrıs sorununun başka olduğunu ve Rum Yönetimi’nin enerji planlarının normal seyrinde ve tüm “Kıbrıslıların” menfaatine olacak şekilde devam edeceğini söyledi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:50
Hristodulidis: “Kıbrıs sorunu başka, enerji başka”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, enerji planlarının başka, Kıbrıs sorununun başka olduğunu ve Rum Yönetimi’nin enerji planlarının normal seyrinde ve tüm “Kıbrıslıların” menfaatine olacak şekilde devam edeceğini söyledi.
Hristodulidis, Alithia gazetesinde yayınlanan röportajının bugün yayımlanan bölümünde,  Türk tarafınca yapılan açıklamalar ve icraatların, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarıyla ve Kıbrıslı Türklerin çıkarları ile haklarının korunmasıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.
Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerinkini değil, kendi çıkarını gözettiğini öne süren Hristodulidis, bu durumun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailevi ya da şahsi planlaması değil, genel olarak Türk Hükümeti’nin planı olduğunu savundu.
Hristodulidis, Türkiye’nin yüzer matkabını Doğu Akdeniz’e indirmemesi ve “tehditlerini eyleme dönüştürmemesi” için çeşitli düzeylerde çalıştığını ifade etti.

banner277
Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin, Türkiye’nin tutumuna rağmen gösterdikleri tavırdan memnun olduğunu belirten Hristodulidis, İsrailli şirketlerin Afrodit parselinden talep ettikleri yüzdelikle ilgili problemin çözümünde, İsrail ile yapılan müzakereler çerçevesinde ilerleme sağlandığını söyledi.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e sondaj gemisi getirmesinin, yalnızca Güney Kıbrıs’ın değil, bölgedeki komşu ülkelerin de aleyhine olacağını iddia eden Hristodulidis, böyle bir durumla ilgili önceden hazırlanmış eylem planları bulunduğunu söyledi.
Hristodulidis, Güney Kıbrıs-Mısır boru hattı anlaşmasının görüş alınmak üzere Avrupa Komisyonu’na gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini de kaydetti.
 

Son Güncelleme: 28.05.2018 12:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol’da Sarhoş Genç Annesine ve Polislere Saldırdı
Limasol’da Sarhoş Genç Annesine ve Polislere Saldırdı
Ab Ülkelerinde Üveyik Avı Geçici Bir Süreliğine Yasaklanıyor
Ab Ülkelerinde Üveyik Avı Geçici Bir Süreliğine Yasaklanıyor
Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi (EİK) CEO’su Panos Kelamis istifa etti
Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi (EİK) CEO’su Panos Kelamis istifa etti
Politis: “Hiçbir şirket Türk sondaj gemisinin gelişini engellemeyecek”
Politis: “Hiçbir şirket Türk sondaj gemisinin gelişini engellemeyecek”
Lefkoşa Rum Kesimi’nde silah, patlayıcı madde ve doping ilacı ele geçirildi
Lefkoşa Rum Kesimi’nde silah, patlayıcı madde ve doping ilacı ele geçirildi
“DBRS Ratıngs” Güney Kıbrıs’ın uzun vadeli kredi notunu yükseltti
“DBRS Ratıngs” Güney Kıbrıs’ın uzun vadeli kredi notunu yükseltti
Kıbrıslı Rumlar sağlık sisteminden memnun değil
Kıbrıslı Rumlar sağlık sisteminden memnun değil
Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin veriler
Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin veriler
KKTC’deki ekonomik kriz Rum basını manşetlerinde
KKTC’deki ekonomik kriz Rum basını manşetlerinde
Rum itfaiyesi tatbikatında iki gerçek yaralı
Rum itfaiyesi tatbikatında iki gerçek yaralı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim