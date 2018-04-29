Hristodulidis Kathimerini Gazetesine Demeç Verdi

Lefkoşa, 29 Nisan 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis “2018 yılının, Kıbrıs’ın ve bölgenin enerji geleceği açısından belirleyici olacağını” söyledi.



Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, 2018 yılının Rum kesiminin enerji planlamalarının geleceği ve genel olarak Doğu Akdeniz’in enerji perspektifi açısından belirleyici bir yıl olacağını ifade eden Hristodulidis, son dönemlerde müdahil ülkeler tarafından East Med boru hattına verilen güçlü desteğe de işaret etti.



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında Rum kesiminde gerçekleştirilecek olan üçlü zirvenin hemen öncesinde, üçlü işbirliğinin genişlemesi perspektifinden de söz eden Hristodulidis, öte yandan Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz ve AB ülkeleri arasında, köprü rolüne sahip olmayı umduğunu da söyledi.



Bu arada Hristodulidis, yaklaşımlarının net olduğunu ve mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümünü teşkil edemeyeceğini de savundu.



Türkiye’de bir seçim süreci olduğunu ve Ankara tarafından Kıbrıs’la sınırlı olmayan düzen bozucu bir tutum var olduğunu da iddia eden Hristodulidis, öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kısa zaman önce KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyarette, iki devlet çözümü veya konfederasyona ilişkin bir öneri yapıldığına dair, bazı bilgiler olduğunu öne sürdü.



“Türkiye’nin gerek Kıbrıs, gerek Ege’deki düzen bozucu tutumunun”, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına hizmet etmiş olabileceği iddiasında da bulunan Hristodulidis, bu bağlamda, seçimlerin hızlandırılmasının gerilimin yatışmasına neden olabileceğini ifade etti.





Bunun pratikte ortaya çıkacağını söyleyen Hristodulidis, devamla, Kıbrıs sorununda şu an önemli olan şeyin, BM Genel Sekreteri tarafından Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Brüksel’de keşif temasları yapması için bir temsilci gönderilmesi olduğunu ifade etti.Böyle bir misyonun sonuçlarının, ileride atılacak adımlar açısından belirleyici olacağını savunan Hristodulidis, bunun başka şeylerin yanında, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözüm şekliyle ilgili hedefinin gerçekten ne olduğunu netleştireceğini de öne sürdü.Hristodulidis, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözüm şekliyle ilgili gerçek niyetlerine ilişkin kuşkuların, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun kısa zaman önce gerçekleştirdiği KKTC ziyareti sırasında konuşulanlarla ilgili bilgilerden değil, Türkiye Dışişleri Bakanı ve diğer Türk yetkililerin B planı ile Kıbrıs sorununun diğer çözüm şekillerinden söz ettikleri Crans Montana konferansının ertesi gününden itibaren ortaya çıktığını da öne sürdü.Gazeteye demecinde bölgedeki gelişmelerden de söz eden Hristodulidis, İtalyan ENI şirketinin sondaj gemisinin Türk savaş gemileri tarafından engellenmesiyle meydana gelen olumsuz gelişmeye rağmen, Rum Yönetimi’nin enerji planlamalarının normal şekilde sürdüğünü söyledi.Müdahil tüm şirketler ve bölge devletleriyle, aynı zamanda enerji konusunda diyalog içerisinde oldukları tüm üye devletlerle sürekli bir temas ve istişare içerisinde olduklarını belirten Hristodulidis, ENI şirketi CEO’sunun geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu anımsattı.Hristodulidis, Mısır ve İsrail ile istişare içerisinde olduklarını, aynı zamanda ABD, Fransa, İtalya hükümetleri ve Avrupa Komisyonu’yla da ilgili görüşmelerde bulunduklarını sözlerine ekledi.