"Hristodulidis: “israil İle Olan İlişkiler Yeni Bir Safhaya Girdi”



Lefkoşa, 25 Mayıs 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerin, son yıllarda yeni ve oldukça dinamik bir safhaya girdiğini ifade etti.



Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, İsrail devletinin kuruluş yıldönümü nedeniyle İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nin düzenlediği resepsiyonda yaptığı konuşmada 2 ülke arasındaki ilişkilere değindi.



Habere göre, Hristodulidis, iki ülke arasındaki ilişkinin coğrafik yakınlığın ötesinde stratejik bir seçim olduğunu ayrıca iki ülke halkları, iki ülke ve bölge için istikrarlı ve güvenli bir gelecek için ortak vizyona dayandığını ifade etti.



Hristodulidis, bu stratejik tercihin sonucunun, gerek ikili gerekse bölgesel düzeyde sağlanan işbirliğinin üst düzeyi olduğunu belirtti.İşbirliğinin daha ileriye götürülmesi yönünde ortak taahhüdün bulunduğunu belirten Hristodulidis, her düzeyde yapılan karşılıklı ziyaretlerin de bu taahhüdün kanıtını teşkil ettiğini ifade etti.