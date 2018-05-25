Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102340
ALTIN
197.828
DOLAR
4.7028
STERLİN
6.2985
EURO
5.5112
LTB Başkanı Mehmet Harmancı Mal varlığını Açıkladı...
Harmancı mal varlığını açıkladı.
Yargıç Tacan Reynar istifa etti
Yargıç Tacan Reynar istifa etti...
KKTC Yamaç Paraşütüyle Renklenecek...
KKTC'de yamaç paraşütcüleri
Dikkat yarın bazı bölgelerde elektrik verilmeyecek!
Yarın hangi bölgede elekrik kesilecek...
banner282
Flaş Haber
Doktor: Tam bir vahşet!
Kapat

"Hristodulidis: “israil İle Olan İlişkiler Yeni Bir Safhaya Girdi”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerin, son yıllarda yeni ve oldukça dinamik bir safhaya girdiğini ifade etti.

"Hristodulidis: “israil İle Olan İlişkiler Yeni Bir Safhaya Girdi”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerin, son yıllarda yeni ve oldukça dinamik bir safhaya girdiğini ifade etti.

25 Mayıs 2018 Cuma 07:43
"Hristodulidis: “israil İle Olan İlişkiler Yeni Bir Safhaya Girdi”


Lefkoşa, 25 Mayıs 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerin, son yıllarda yeni ve oldukça dinamik bir safhaya girdiğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, İsrail devletinin kuruluş yıldönümü nedeniyle İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nin düzenlediği resepsiyonda yaptığı konuşmada 2 ülke arasındaki ilişkilere değindi.

Habere göre, Hristodulidis, iki ülke arasındaki ilişkinin coğrafik yakınlığın ötesinde stratejik bir seçim olduğunu ayrıca iki ülke halkları, iki ülke ve bölge için istikrarlı ve güvenli bir gelecek için ortak vizyona dayandığını ifade etti.

banner277

Hristodulidis, bu stratejik tercihin sonucunun, gerek ikili gerekse bölgesel düzeyde sağlanan işbirliğinin üst düzeyi olduğunu belirtti.

İşbirliğinin daha ileriye götürülmesi yönünde ortak taahhüdün bulunduğunu belirten Hristodulidis, her düzeyde yapılan karşılıklı ziyaretlerin de bu taahhüdün kanıtını teşkil ettiğini ifade etti.

 

Son Güncelleme: 25.05.2018 10:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hilton oteli’nin yüzde 75’inin satılması söz konusu
Hilton oteli’nin yüzde 75’inin satılması söz konusu
Rum Başkanlığı Anastasiadis’e açılan sahte Instagram hesabı için polise başvurdu
Rum Başkanlığı Anastasiadis’e açılan sahte Instagram hesabı için polise başvurdu
İngiliz Üsleri’nden Kumarhaneye Tepki Yok...
İngiliz Üsleri’nden Kumarhaneye Tepki Yok...
Anastasiadis Eleştirilere Yanıt Verdi!
Anastasiadis Eleştirilere Yanıt Verdi!
Baf’ta Yakalanan Firari Yılmaz Gümüş Hakkında 5 Gün Tutukluluk Emri Alındı
Baf’ta Yakalanan Firari Yılmaz Gümüş Hakkında 5 Gün Tutukluluk Emri Alındı
Diplaros’tan Okullarda Cinsel İstismar Konusunda Yeni Açıklama
Diplaros’tan Okullarda Cinsel İstismar Konusunda Yeni Açıklama
Rum Bankalarındaki Garantili Mevduat Miktarı 16,2 Milyar Euro
Rum Bankalarındaki Garantili Mevduat Miktarı 16,2 Milyar Euro
Fotiu ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen İle Görüştü
Fotiu ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen İle Görüştü
Okuldaki taciz skandalı!
Okuldaki taciz skandalı!
Avrupa Konseyi, Rum Polisiyle İlgili Şikayetleri Değerlendiren Kurumu Etkisiz Buldu
Avrupa Konseyi, Rum Polisiyle İlgili Şikayetleri Değerlendiren Kurumu Etkisiz Buldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim