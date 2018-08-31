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Hristodulidis İngiliz Mevkidaşıyla Görüştü

GÜNDEM KIBRIS SORUNU VE İNGİLTERE’NİN AB’DEN ÇIKIŞI...

Hristodulidis İngiliz Mevkidaşıyla Görüştü

GÜNDEM KIBRIS SORUNU VE İNGİLTERE’NİN AB’DEN ÇIKIŞI...

31 Ağustos 2018 Cuma 07:30
Hristodulidis İngiliz Mevkidaşıyla Görüştü

GÜNDEM KIBRIS SORUNU VE İNGİLTERE’NİN AB’DEN ÇIKIŞI...


 Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile görüştü.

Alithia gazetesi, Rum Haber Ajansı’na dayandırdığı haberinde, AB Dışişleri bakanlarının “Gymnich” olarak geçen Viyana’daki toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen Hristodulidis - Hunt görüşmesinde, Kıbrıs sorununda sürecin yeniden başlaması olanakları ve İngiltere’nin AB’den çıkışı konusunun ayrıntılı olarak ele alındığını belirtti.

Görüşmenin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için geçici olarak görevlendirdiği Jane Holl Lute’un ziyareti öncesinde gerçekleştirilmiş olduğuna dikkat çeken gazete, İngiltere’nin, sürece, istenen her şekilde yardımcı olma niyetini dile getirdiğini aktardı.

Gazete aynı bilgilere göre, İngiltere’nin AB’den çıkışı konusunun da görüşmede uzun şekilde ele alındığını kaydetti.

 


Son Güncelleme: 31.08.2018 10:36
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