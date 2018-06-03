Hristodulidis ile Pompei arasında görüşme kotarılıyor

ABD’de, Güney Kıbrıs’a 1987 yılından bu yana ABD tarafından uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik yasa tasarısı sunulmasının akabinde, birtakım gelişmeler yaşanabileceği ve bu çerçevede, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceği bildirildi.

Simerini gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, ABD’nin istemiyle gerçekleşecek olan görüşmenin, en geç Eylül ayında yapılacağını yazdı.

Gazete, Hristodulidis-Pompeo görüşmesinde, silah ambargosunun kaldırılmasının yanı sıra Kıbrıs sorunu, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki faaliyetler, İsrail-Güney Kıbrıs ilişkileri, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan, Mısır ve Ürdün ile yaptığı üçlü zirveler gibi konuların ele alınacağını kaydetti.

Haberde, ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki stratejik öneminin ve bölgedeki istikrar unsuru olarak ABD çıkarlarına hizmet edebileceğinin bilincinde olduğu; ayrıca tarihte ilk kez, Güney Kıbrıs ile bu denli ilgilendiği ifade edildi.