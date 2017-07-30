Güney Kıbrıs:
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30 Temmuz 2017 Pazar 09:52

Hristodulidis: “Gerekli Olduğunda Açıklanacak Eylemler Hazırlıyoruz”

Hristodulidis: 'Gerekli Olduğunda Açıklanacak Eylemler Hazırlıyoruz”
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 Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönmesi ve kapalı bölge Maraş’ın açılması konularında, Rum hükümeti olarak “gerekli olduğunu açıklanacak eylem hazırlıklarının olduğunu” açıkladı.

Simerini gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ve diğer bazı siyasilerin, Maronitlerin KKTC’deki köylerine geri dönmeleri yönünde alınan karar ve son günlerde basının gündeminde olan kapalı bölge Maraş’ın yerleşime açılacağı iddialarına ilişkin görüşlerine yer verdi.

Habere göre Rum sözcü Hristodulidis, Marontilerin KKTC’deki köylerine geri dönmeleri konusunda alınan kararın “1974 Barış Harekatı sonrasında oluşan statükonun kalıcılaşması, izlenim yaratma ve Rum göçmenler arasında anlaşmazlık çıkarmayı hedeflediği” iddiasında bulundu.

Hrsitodulidis, kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunda ise atılacak her türlü adımın BM’nin ilgili kararlarına aykırı olacağını savunurken, Rum hükümetinin konuyu ciddiyetle ele aldığını ve “gerçekleştirildikten sonra, Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet edeceği düşünüldüğünde açıklanacak çok belirli eylemlere yönelmesinin” beklendiğini söyledi.

Gazete aynı haberinin içinde, Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinin adaylarından olan Stavros Malas, Yorgos Lillikas ve Nikolas Papadopulos’un da açıklamalarına yer verdi.

Stavros Malas açıklamasında, “kendisi başkan olsaydı olayların asla bu aşamaya gelmesine izin vermeyeceğini” iddia ederek, “bu durumdan çıkılmasının tek yolunun çözüm sürecinin yeniden, kaldığı yerden başlaması için hemen harekete geçilmesi olacağını” vurguladı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, Maronitlerin köylerine dönmeleri ve kapalı bölge Maraş’ın açılması şeklindeki eylemlerin KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesi yönünde Türkiye tarafından atılan diğer adımlar dahilinde olduklarını ileri sürerek, bir sonraki Ulusal Konsey toplantısında ortak önerilerle bu gelişmeler karşısında çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

Bir diğer başkan adayı Yorgos Lillikas ise, Maronitlerin taleplerinin, dört köyün Kıbrıs Rum idaresi altında yerleşime açılması yönünde olduğunu iddia ederken, gerek Maronit köyleri gerekse kapalı bölge Maraş’ın açılması iddiaları karşısında bütünlüklü bir faaliyet planının hazırlanması ve BM Güvenlik Konseyi ile AB nezdinde girişim başlatılması gerektiğini söyledi.

Lillikas ayrıca Alithia gazetesine verdiği söyleşisinde, Türkiye’nin KKTC’nin düzeyini yükseltme eylemlerine giriştiğini savunarak, Kıbrıs sorunun artık çok farklı bir aşamaya girdiğini ve eğer harekete geçmezlerse büyük güçlerin çok yakında kendilerine Kıbrıs sorununun çözülemez olduğunu söyleyebileceklerini iddia etti.

Öte yandan Fileleftheros ve Haravgi gazeteleri de, başkanlık seçiminde AKEL’in desteklediği Stavros Malas’la gerçekleştirdikleri söyleşilere yer verdiler.

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