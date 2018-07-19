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Hristodulidis: “Derinya’nın açılması konusundaki siyasi kararımız değişmedi”

EDEK’in Derinya’da KKTC ile Güney Kıbrıs arasında yeni bir sınır kapısının açılmasını engellemek için öne çıkmasıyla Rum tarafındaki tartışmalar yeniden alevlendi.

Hristodulidis: “Derinya’nın açılması konusundaki siyasi kararımız değişmedi”

EDEK’in Derinya’da KKTC ile Güney Kıbrıs arasında yeni bir sınır kapısının açılmasını engellemek için öne çıkmasıyla Rum tarafındaki tartışmalar yeniden alevlendi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:56
Hristodulidis: “Derinya’nın açılması konusundaki siyasi kararımız değişmedi”

EDEK’in Derinya’da KKTC ile Güney Kıbrıs arasında yeni bir sınır kapısının açılmasını engellemek için öne çıkmasıyla Rum tarafındaki tartışmalar yeniden alevlendi.
Tartışmaların ucunun Rum yönetimine dokunması üzerine Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis dün açıklama yaparak, Rum Yönetimi’nin Derinya geçidinin açılması konusunda siyasi karar aldığını, kararının değişmediğini açıkladı.
Alithia’nın; “Açılışı Türk Mevzisi Engelliyor” başlıklı haberine göre, Rum tarafı açısından geçidin açılabileceğini ancak Türk tarafınca ortaya konulan tezler nedeniyle açılamadığını öne süren Hristodulidis, “Türk mevzisi gibi bazı konular ortaya koyuyorlar. Henüz tamamlanmamış bazı prosedürlerle alakalı konular da ortaya konuluyor” dedi. 
Hristodulidis’in sözünü ettiği mevzinin, “1996’da Derinya’da yaşanan taşkınlıklar sırasında Türk Bayrağı’nı indirmek maksadıyla bayrak direğine tırmanan Solomos Solomu’nun ölümüne neden olan atışların yapıldığı mevzi olarak kullanılan ev olduğunu” hatırlatan gazete, Rum Yönetimi’nin, geçiş noktasına çok yakın mesafede olduğundan mevzinin oradan taşınması konusunda çok ısrarlı olduğunu belirtti.
Habere göre EDEK’in, Derinya geçidinin açılmasını engellemek maksadıyla bugün saat 19.30’da Derinya Kültür Merkezi’nde protesto etkinliği düzenleyeceğini açıklaması ve geçidin açılması halinde Güney’deki turistlerin KKTC’ye akacak olması, bunun da gelir kaybına neden olacağı iddiasını ortaya koyması üzerine, İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi de bir bildiri yayımladı.
Açıklamada, geçidin açılması halinde, buradan geçecek turistlerin ve Rumların bir süre kapalı Maraş’ın yanından geçeceğine dikkat çekildi ve bunun da uluslararası topluma ve Türkiye’ye BM kararlarını uygulama kararı almaları yönünde baskıyı artıracağı görüşü ortaya konuldu. Turistlerin KKTC’ye geçişinin Güney’de gelir kaybına neden olacağı iddiası da hatırlatılan açıklamada, “İstatistikler gösteriyor ki Kıbrıslı Türkler Güney’de, Rumların Kuzey’de harcadığının neredeyse katını harcıyor” denildi.
Fileleftheros haberi; “Derinya Barikatı Konusunda Engel Türk Tarafı… Dışişleri Bakanı: Siyasi Karar Değişmedi” başlığıyla aktardı.
 

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Son Güncelleme: 19.07.2018 11:15
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