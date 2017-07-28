Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Türk Tarafını Eleştirdi

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Anastasiadis’in çözüme hazır olmadığı ve sorunun BM parametrelerinde değil Kıbrıs Rum tarafının zihniyetinde olduğu” yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Anastasiadis’in çözüme hazır olmadığı ve sorunun BM parametrelerinde değil Kıbrıs Rum tarafının zihniyetinde olduğu” yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Alithia gazetesi, “Yeni Tur Karşılıklı Sorumluluk Yükleme” başlıklı haberinde, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına yer verdi. Habere göre, Hristodulidis, Crans-Montana’daki konferansın başarısızlığına ilişkin “yeni tur karşılıklı sorumluluk yükleme”ye başlandığını iddia etti.

Habere göre, Hristodulidis, Türk tarafının uzlaşmaz tezlerini haklı göstermek amacıyla çarpıtıcı ve doğru olmayan ifadelerin öne sürüldüğünü savundu. Garanti Anlaşması ve Türkiye’nin müdahale hakkıyla Türk askerinin daimi kalmasına ilişkin Türk tezlerinin haklı çıkarılmaya çalışıldığını savunan Hristodulidis, Rum tarafını suçlamak yerine Kıbrıs Türk toplumuna nasıl yardımcı olunacağını ve Kıbrıslı Türklerin geleceğini gerçekten nasıl garanti altına alınacağının düşünülmesi gerektiğini ileri sürdü.

Nikos Hristodulidis, Türk tarafının, “Omorfo’”nun (Güzelyurt) bir bölümünün iade edilmesinin ve Maronit köylerinin, sakinlerinin karşı görüşüne rağmen iade edilmemesini öngören Türk tarafının toprak düzenlemeleriyle ilgili belirsiz tezinin de bu çerçeveye dayandığını savundu.

Herkesin, müzakere masasında sunduğu öneriler ve Kıbrıs sorununun çözüm çabalarındaki bütünlüklü yaklaşımıyla değerlendirildiğini belirten Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çerçevesi içerisinde sunduğu somut önerilerin ne yazılı, ne de sözlü karşılık bulduğunu iddia etti.

TUTANAKLARIN GÖNDERİLMESİNE BAŞLANDI

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’in, İsviçre’nin Crans-Montana kasabasındaki Kıbrıs Konferansı’nda son gece yapılan görüşmenin tutanaklarını göndermeye dün başladığını yazdı.

Gazete, tutanakların, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Güvenlik Konseyi üyeleri, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanlarına yollandığını belirtti.

PARTİLER

Fileleftheros gazetesi, aynı haberinin içerisinde, partilerin, Kıbrıs sorununda açıklama yapmaya devam ettiğini yazdı.

Habere göre, DİSİ, gelecek hafta yapılacak Ulusal Konsey toplantısının birlik koşullarını şekillendirmek için bir fırsatı teşkil ettiğini belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum tarafının, ümidin canlı tutacak ve diğer yandan Kıbrıs sorununda çözüm sağlanması çabalarındaki buzları eritecek somut faaliyetlerde bulunmakla yükümlü olduğunu savundu.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’in tutanakları açıklamaması nedeniyle inanırlılığını yitirmeyi başardığını ifade etti.

KİPRİANU

Haravgi gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, ASTRA’ya yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki faaliyetlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Kiprianu, Anastasiadis’in itibarını korumak için Rum tarafını ortada bırakmakla ve düşünmeden hareket etmekle eleştirdi.

Anastasiadis’in, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in notlarını, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’ne gönderecek olmasını çok iyi düşünmesi gerektiğini ifade eden Kiprianu, Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Guterres’in Crans-Montana’da ne olduğu konusunda Güvenlik Konseyi’ne bilgi verdiğini unuttuğunu söyledi.

Bu faaliyetin, BM Genel Sekreteri’ne yönelik dolaylı sorgulama ve hakaret olabileceğine işaret eden Kiprianu, BM Genel Sekreteri Guterres’in, konferansta hazır bulunduğunu ve neler olduğuna dair Mavroyannis’in notlarına ihtiyacı olmadığını ifade etti.