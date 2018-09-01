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Hristodulidis, Çavuşoğlu Ve Kocas Ayaküstü Sohbet Etti

Rum, Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının dün Viyana’daki “Gymnich” toplantısı çerçevesinde ayaküstü sohbet etme imkanı buldukları bildirildi.

Hristodulidis, Çavuşoğlu Ve Kocas Ayaküstü Sohbet Etti

Rum, Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının dün Viyana’daki “Gymnich” toplantısı çerçevesinde ayaküstü sohbet etme imkanı buldukları bildirildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:35
Hristodulidis, Çavuşoğlu Ve Kocas Ayaküstü Sohbet Etti

Rum, Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının dün Viyana’daki “Gymnich” toplantısı çerçevesinde ayaküstü sohbet etme imkanı buldukları bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın ayaküstü de olsa, biraz Kıbrıs sorunu hakkında konuşarak, görüşmelerin yeniden başlaması için gösterilen çaba konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını yazdı.

Sohbetin, toplantı sonunda gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından yapıldığını kaydeden gazete, sohbet sırasında atmosferin çok iyi ve dostane olduğunu belirterek, diplomatik kaynakların “buzların eridiği” yorumunda bulunduklarını aktardı.

Politis gazetesi de haberinde, Rum, Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının sohbetine yer verdi.

Gazete edindiği bilgilere göre, Kocias ile Çavuşoğlu arasında Kıbrıs sorunu konusunda iletişimin olduğunu iddia etti.

Bu dönemde Türkiye’nin, ABD ile olan krizin ardından sözlerde de olsa, yeniden AB’ye yaklaşmaya çalıştığı değerlendirmesinde bulunan gazete, Kıbrıs sorununa etkilerinin nasıl olacağının bilinmediğin belirtti.

Gazete BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışmanı Jane Holl Lute’un Genel Sekretere, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerden cesaret verici mesajlar iletmediğini öne sürdü.

Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Berlin’e yapacağı ziyaretin hazırlıkları için Türkiye’ye gideceğini aktaran gazete, daha sonra Hristodulidis’in, Maas ile görüşeceğini kaydetti.

 

Son Güncelleme: 01.09.2018 11:37
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