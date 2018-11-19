Hristodulidis Brüksel’de

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bugün yapılacak AB Genel İşler Konseyi’ne katılmak amacıyla dün Brüksel’e gittiği belirtildi.



Fileleftheros, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Genel İşleri Konseyi toplantısı çerçevesinde, aralarında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrungalos’un da bulunduğu bazı görüşmeler gerçekleştireceğini yazdı.



Habere göre, AB Genel İşler Konseyi toplantı çerçevesinde Birleşik Krallık’ın AB’dan ayrılmasına ilişkin müzakereler sonuçlarını da ele alacak.



